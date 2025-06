Aida Victoria Merlano fue enviada a terapia en su embarazo debido a esta razón

En los últimos meses, la farándula colombiana ha podido presenciar como varias figuras del medio se convierten por primera vez en padres o esperan la llegada de un nuevo bebé. Ese es el caso de Aida Victoria Merlano, quien hace poco contó la noticia de su embarazo, el cual llevaba en secreto los primeros meses debido a complicaciones.

PUBLICIDAD

A pesar de estos desafíos, la influencer compartió con alegría que espera un niño, a quien ha nombrado Emi. Actualmente, Aída Victoria enfrenta una condición médica conocida como hiperémesis gravídica, que le ha ocasionado episodios severos de vómito y deshidratación.

Ahora por medio de su Instagram contó que esta en una especie de curso para recibir a su pequeño. No obstante, la enviaron a terapia porque no quiere que nadie toque a al bebé cuando nazca, pero indicó que esto es normal al principio de la maternidad. Adicionalmente, contó que tendrá un parto de forma natural y que otro gran paso es que esta lista para lactar y alimentar a su pequeño.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Aida Victoria Merlano?

Después de días sin aparecer en sus redes sociales, Merlano compartió una historia mostrando su pancita y cuestionando a sus seguidores sobre cuantos meses tiene. En la siguiente historia mostró como el bebé le da patadas y reveló que tenía 5 meses en el mes de abril, para ese momento contó que pateaba durísimo, medía 26.9 cm y que pesaba 700 gr. Es decir que ahora esta el séptimo mes de su embarazo, acercándose al parto, por lo que se esta preparando con todas las herramientas.

¿Cuántos hijos tiene el novio de Aida Merlano?

Juan David Tejada es el novio de Merlano, tiene dos hijas, una de ellas es una joven llamada Sara que al parecer lleva una gran relación con Aida Victoria. Así lo dejo ver mediante su Instagram personal:

“Desde el momento que me entere de que venías en camino, me sentí muy orgullosa de saber que iba a tener a alguien que me cuidará, alguien con quien compartir momentos increíbles. Hermanito de mi corazón, Emi aún no te conozco y ya te adoro con mi vida. Me da demasiada alegría que llegue a un niño a la familia, cada día me imagino cómo será verte (...) Eres el mejor regalo que pudieron darme.”