Aida Victorina Merlano confesó las razones por las que “odia” a Yina Calderón, después de haber sido amigas

Aida Victoria Merlano es una famosa influencer barranquillera, que lleva varios años en redes, publicando contenido de su estilo de vida. Merlano se ha visto en diferentes polémicas en relación con su madre, Aida Merlano y también con algunas figuras del entretenimiento. Actualmente, está embarazada junto a novio, Juan David Tejada, con quien empezó su relación después de terminar con el stremear Westcol.

Por otro lado, Merlano ya no sube tanto contenido como antes, a pesar de que si trata de seguir muy presente en sus redes, donde en varias ocasiones ha opinado sobre ‘La Casa de los Famosos’, por el hecho de que algunos de los participantes son conocidos de ella e incluso amigos. Sin embargo, Yina Calderón no es de todo su agrado, así lo ha demostrado, pero también dio las razones en entrevista en “El Show de la Diva Rebeca”.

En la entrevista, le indican que si realmente “odia” a Yina, debido a que es una palabra bastante fuerte, al lo que Merlano responde sin dudar que sí. Para empezar a dar las razones, iniciando con que le parece que este personaje es desleal, que no tiene códigos y tampoco ética. Además, comentó que por un tiempo fueron amigas, la llegó a querer muchísimo, pero poco a poco se dio cuenta de cosas que no le gustaban sobre Calderón.

En una de las anécdotas que comentó, dice que estaba en una fiesta con ella y amigas de su novio y que de un momento a otro, ella las quiso sacar de lugar y luego le dijo a la pareja de Aida que lo había hecho porque su amiga le dijo.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Aida Victoria Merlano?

Después de días sin aparecer en sus redes sociales, Merlano compartió una historia mostrando su pancita y cuestionando a sus seguidores sobre cuantos meses tiene. En la siguiente historia mostró como el bebé le da patadas y reveló que tiene 5 meses, que evidentemente patea durísimo, mide 26.9 cm y que pesa 700 gr. Es decir que su pequeño está muy bien porque su peso está por encima de la media, que son 450 gr. Esta información la brindó a mediados de abril, lo que quiere decir que en el mes de mayo cumple 6 meses.

¿Cuántos hijos tiene el novio de Aida Merlano?

Juan David Tejada es empresario y tiene dos hijas, una de ellas es una joven llamada Sara que al parecer lleva una gran relación con Aida Victoria. Así lo dejo ver mediante su Instagram personal:

“Desde el momento que me entere de que venías en camino, me sentí muy orgullosa de saber que iba a tener a alguien que me cuidará, alguien con quien compartir momentos increíbles. Hermanito de mi corazón, Emi aún no te conozco y ya te adoro con mi vida. Me da demasiada alegría que llegue a un niño a la familia, cada día me imagino cómo será verte (...) Eres el mejor regalo que pudieron darme.”