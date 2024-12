“Estoy viviendo un infierno”, Aida Victoria anuncia que seguidores de su ex, filtraron su número de celular

El pasado 1 de diciembre, Aida Victoria publicó un video hacia el stremear Luis Villa, conocido como Westcol en donde le dejó varias cosas claras, muchos usuarios afirman que “lo peino” con el video posteado de 13 minutos, con capturas y varias afirmaciones fuertes hacia su expareja. Esto a causa que de la comunidad del stremear empezara atacar a la hija de Juan David Tejada, actual pareja de Aida, a la que le han llegado insultos e incluso fotos de partes íntimas masculinas, tras un reto promovido por los seguidores de este.

En el video, que describió como “SÁCATE MI NOMBRE DE TU BOCA” responde a muchas de las afirmaciones que ha hecho Westcol sobre ella en stream, el video cuanta con capturas que evidencian los ataques hacia ella y la hija de su pareja y varios fragmentos en lo que aparece el paisa. El video lo terminó con una rotunda declaración.

“Te voy a dar un consejo: sácate mi nombre de la boca y respeta a mi familia. Si el día que yo llegue a estar en embarazo tú me haces pasar siquiera un mal rato y llegas a poner en riesgo la vida de un hijo mío por tus babosadas, yo te juro por lo más sagrado que voy a hacer que te pese todos los días de tu vida” fueron algunas de las duras palabras de Merlano.

Westcol reaccionaría al video en vivo, dándole razón y confirmando muchos aspectos que menciona la influencer, pero no todo quedaría ahí, en la tarde de este martes 3 de diciembre, mediante su Instagram, Aida anunció que habían filtrado su número de celular:”Estoy viviendo un infierno, los seguidores de mi ex filtraron mi número, un número que a mí me encanta, le hablaron a la gente de Claro y les dieron mi número. Mira a mi número me encanta, no lo voy a cambiar, ahorita contrato una persona para que coja mi teléfono y bloquee gente, yo no tengo problema, a mí me han querido coger presa, mi mamá se voló de una cárcel, me han puesto pistolas en la espalda, eso a mí ya no me azara” expresó Aida.