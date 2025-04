Aida Victoria Merlano mostró su pancita y dio detalles de su embarazo a petición de sus seguidores

Aida Victoria Merlano es una figura pública colombiana que ha ganado notoriedad principalmente a través de las redes sociales, consolidándose como una influencer con una marcada presencia en plataformas como Instagram. Su contenido se caracteriza por abordar temas diversos con un estilo directo y sin filtros, que a menudo genera debate y controversia.

La influencer barranquillera se encuentra experimentando una nueva etapa en su vida, la de ser madre. Pues confirmó su embarazo hace un tiempo después de que el rumor existiera hace meses, donde los seguidores decían que a Aída se le notaba en su rostro y en diciembre señalaban que tenía una pancita.

Todo ese tiempo la influencer no confirmó nada, pero Yina Calderón y Epa Colombia ya estaban regando la noticia. Finalmente, en sus redes lo confirmó con un video en el que hizo una publicidad para terminar mostrando su pancita de embarazada. Además, de que también e hizo la revelación de género junto a su pareja, Juan David Tejada, en la que conocieron que su bebé será un niño y le darán el nombre de Emi.

¿Cuántos meses de embarazo tiene Aida Victoria Merlano?

Después de días sin aparecer en sus redes sociales, Merlano compartió una historia mostrando su pancita y cuestionando a sus seguidores sobre cuantos meses tiene. En la siguiente historia mostró como el bebé le da patadas y reveló que tiene 5 meses, que evidentemente patea durísimo, mide 26.9 cm y que pesa 700 gr. Es decir que su pequeño está muy bien porque su peso está por encima de la media, que son 450 gr

¿Cómo le dio Aida Victoria la noticia del embarazo a su novio?

Aida Merlano posteó algunas fotos del día de la revelación de género ese día, pero también del momento en que Juan David Tejada se enteró de la llegada de su tercer hijo. Aida le daría la noticia entregándole una cajita con algunos objetos de bebé, por lo que él reaccionó alegremente y empezó a darle besos en su pancita, a pesar de que todavía no tenía.

¿Cuántos hijos tiene el novio de Aida Merlano?

Juan David Tejada es empresario y tiene dos hijas, una de ellas es una joven llamada Sara que al parecer lleva una gran relación con Aida Victoria. Así lo dejo ver mediante su Instagram personal:

“Desde el momento que me entere de que venías en camino, me sentí muy orgullosa de saber que iba a tener a alguien que me cuidará, alguien con quien compartir momentos increíbles. Hermanito de mi corazón, Emi aún no te conozco y ya te adoro con mi vida. Me da demasiada alegría que llegue a un niño a la familia, cada día me imagino cómo será verte (...) Eres el mejor regalo que pudieron darme.”