Esta es la fecha oficial en la que Pipe Bueno y Luisa Fernanda W se despiden de Colombia

Durante varias temporadas Pipe Bueno, un reconocido cantante de música popular, estuvo haciendo parte de ‘Yo me llamo’, de Caracol Televisión, junto a César Escola y Amparo Grisales como jurado. Sin embargo, para este 2025 fue reemplazado por Rey Ruiz debido a la serie de compromisos y uno de los principales habría tenido que ver con la confirmación de su salida de Colombia, para así radicarse en México en compañía de su pareja, Luisa Fernanda W y sus hijos conociéndose la fecha oficial.

Hace ya varios meses, Luisa Fernanda y Pipe confirmaron que dejaban Colombia, esto con el fin de que el artista siguiera dando a conocer su talento en la música, logrando llegar a nuevos públicos y aunque esta no fue una decisión sencilla de tomar, la creadora de contenido dejó claro que apoyaba los sueños de su pareja, estando de acuerdo con la decisión tomada.

En medio de diferentes entrevistas, sobre todo el exjurado de ‘Yo me llamo’ dejó claro que la casa ya había sido elegida, sin embargo, él no quería involucrarse en la decoración de la misma, pues ese era un tema que prefería dejarle a su pareja, Luisa Fernanda para así no tener ningún problema con respecto a este tema.

Aunque durante varias semanas no se refirieron a este tema, mientras que se preparaban para los Premios Heat, los cuales se llevaron a cabo en Medellín, la pareja se refirió diferentes temas, donde el tema de su nuevo hogar fue respondido especialmente por parte de Luisa Fernanda W, quien aseguró:

“La verdad es que nosotros ya estamos en México, lo que sucede es que Colombia sigue siendo nuestro hogar, aquí tenemos nuestras empresas, aquí también pasan muchas cosas, pero a partir del otro mes ya vamos a estar de lleno en Ciudad de México”, fueron las declaraciones expuestas por parte de Luisa Fernanda W.

Asimismo, la pareja de Pipe Bueno sostuvo que estuvieron en su natal, Medellín con sus hijos, pues siempre que puede los lleva a sus diferentes trabajos, ya que no le gusta separarse de ellos.

¿Cuál fue la promesa que cumplió Pipe Bueno por la salud de su abuelo?

El artista en varias ocasiones ha sido blanco de todo tipo de comentarios, tanto positivos como en forma de crítica y hace varios meses se refirió a una de las etapas más trascendentales de su vida, donde uno de su abuelo terminó siendo el principal protagonista.

“Ahí fue cuando me fui para la capilla de la clínica y dije que puedo prometer que sea difícil y que si Dios me cumple que quede vivo lo voy a cumplir a cabalidad, entonces prometí que no tenía sexo ni tomaba alcohol por un año, lo prometí y efectivamente me lo cumplió. Mi abuelo todavía está vivo y pasé un año así. Estuvo áspero, sin licor y sin sexo 365 días, pero llegó el día 365 a media noche y yo estaba con todos los poderes”.