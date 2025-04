Pipe Bueno y Luisa Fernanda W revelaron cuál fue drástico cambio que tuvo el cantante desde que es papá

Pipe Bueno y Luisa Fernanda W son unas de las parejas más conocidas y seguidas del espectáculo colombiano. Su relación, que comenzó en medio de rumores y especulaciones, se ha consolidado como un ejemplo de familia para muchos con el paso del tiempo, demostrando ser una pareja sólida y unida. La pareja suele compartir varios aspectos de su vida por medio de redes sociales, unos bastante íntimos.

En la tarde de este miércoles, Luisa Fernanda W subió una dinámica junto a su pareja, Pipe Bueno, en la que exponían “quién era más probable que”. En ella planteaban varias situaciones en las que sería más probable que lo hiciera uno de ellos, cómo quién se quedaba dormido primero o cosas en relación con sus hijos.

Como quien es más probable que llore viendo una película, a lo que ambos responden que Pipe y él confiesa que desde que se convirtió papá se ha vuelto demasiado sensible. Partiendo desde el hecho que se preocupa mucho más que Luisa, cuando alguno de sus hijos se encuentra enfermo. Más adelante, entre risas, confesaron quién de los dos era más probable que “se echara un gas”, a lo que respondieron que Luisa.

Los seguidores de la pareja no dejaron de halagar a la pareja y la complicidad que tienen y sobre todo la confianza.

El molde que tiene Pipe Bueno de una parte del cuerpo de Luisa Fernanda W

Por medio de sus redes sociales, Pipe Bueno mostró que el capricho que se le cumplió y que su esperado molde llegó, no solo con el seno izquierdo, sino con ambas réplicas de esta parte del cuerpo de Luisa Fernanda W.

Al respecto indicó, “Me llegó por fin el molde... ¡No solo de la izquierda sino de las dos! Siento que ellas me gritan: Me recordaraaas, cada que salgo de viaje. Los que me siguen saben de qué estoy hablando" haciendo referencia al famoso audio.

¿Cuál fue el logro que cumplió Pipe Bueno este 2025?

Después de 17 años de trabajo, Pipe Bueno por fin logró cumplir su sueño de hacer una gira por Estados Unidos. Noticia que anunció por medio de un conmovedor video, donde al contar este logro trataba de contener las lágrimas para después decir que era de emoción.

Pipe Bueno pidió disculpas por su emoción, pero dijo que han sido años viendo a sus colegas en shows con normalidad en el país Norte Americano y que a él le costó mucho más, a pesar de tener todos sus papeles al día al igual que su familia con Luisa Fernanda W.