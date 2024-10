Este es el motivo por el que ‘La Descarga’ estará ausente de Caracol Televisión, ¿adiós Marbelle?

Caracol Televisión año tras año ha buscado entretener a los televidentes con diferentes formatos que van desde telenovelas hasta ‘realities’ con el fin de hacer más amenas, sobre todo las noches de los colombianos, donde programas como el ‘Desafío XX’ y ‘Yo me llamo’ han sabido quedarse en el corazón y en la memoria, pero la producción de canto que tampoco se queda atrás y regresó con su segunda temporada es ‘La Descarga’, pero este es el motivo por el que estará ausente de Caracol.

‘La Descarga’ llegó a la pantalla chica con su segunda temporada, luego de la gran final del ‘Desafío XX’, el cual rompió récord en audiencia desde su primer capítulo. El ‘reality’ de canto se estrenó el pasado 30 de septiembre, recibiendo así una buena acogida por parte de los televidentes debido al talento de cada uno de los participantes, quienes son los mejores 100 cantantes del país y siendo transmitido entre las 8 pm y 9:30 pm.

Sin embargo, la transmisión de ‘La Descarga’ se verá interrumpida entre el próximo 10 y 11 de octubre, pues el programa de entretenimiento cederá su espacio a las Eliminatorias del Mundial 2026, donde el Gol Caracol pondrá a disfrutar a los televidentes, pero esta vez a partir del fútbol y las narraciones de su equipo deportivo. Pero el próximo martes 15 de octubre el ‘reality’ seguirá acompañando las noches de los colombianos como es habitualmente.

Cabe resaltar que esta no es la primera vez en que se toma una decisión de este tipo, pues en varias ocasiones, el programa que tuvo que ceder su espacio fue precisamente el ‘Desafío XX’, causando una mayor intriga en los televidentes sobre cada una de las pruebas y los acercamientos de los desafiantes.

¿Por qué ‘La Descarga’ de Caracol ya no tiene convivencia?

Una de las mayores sorpresas con las que regresó esta segunda temporada de ‘La Descarga’ tuvo que ver con que los participantes ya no tendrán que convivir en una misma casa, como sucedió en la pasada temporada, donde Breiner y Keyla, fueron los protagonistas, por un susto ante un posible embarazo.

La decisión, además de ser encaminada por los productores, terminó siendo más que aplaudida por los mentores, Gusi, Maía, Marbelle y Santiago Cruz, quienes dejaron en claro que era una excelente decisión, pues cada uno de ellos desea que el centro del programa sea la música y no otras situaciones que terminen opacando el verdadero plus de ‘La Descarga’, así como también que cada uno de los participantes brille por su talento y no por sus acciones dentro de la casa y conviviendo con otros.