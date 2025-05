Esta es la novela que reemplazará a ‘La Casa de los Famosos’ en RCN; acá le contamos cuándo es el final

Aunque ‘La Casa de los Famosos’ no pudo destronar en el rating a su directo competidor, ‘Yo Me Llamo’, en lo que a digital se refiere está arrasando, algo que no le durará mucho a RCN, ya que el reality está a punto de terminar; aunque el canal ya tiene preparado su reemplazo. Acá le contamos qué programa es y cuándo será su estreno.

Karen Sevillano, la primera ganadora de este formato, ya está preparando su corona para pasársela al o la ganadora de esta segunda entrega, en la que, a la fecha, hay seis concursantes con opciones de ganarse el jugoso premio final: Andrés Altafulla, ‘La Jesuu’, ‘La Toxi Costeña’, Melissa Gate, Mateo ‘Peluche’ y Emiro Navarro; mismos que en la noche del pasado jueves 29 de mayo recibieron la visita de sus familiares en el set de ‘Nuestra Tele’.

El próximo martes 10 de junio, se tiene estipulado que será el día en el que se apagaran nuevamente las luces de la casa más famosa de Colombia, audiovisual que le dará paso a una de las apuestas más grandes que ha hecho el medio de comunicación en este 2025 y que promete llegarle a la audiencia al corazón y trasladarlos a una de las épocas en las que el canal mandaba la movida en lo que a novelas se refiere.

¿Qué programa reemplazará a LCDLF 2?

Se trata de la readaptación de ‘La hija del mariachi’ novela que verá la luz el próximo miércoles 11 de junio, formato que le hace honor a la producción original que fue lanzada en 2008 y en el que destacaban figuras como Gregorio Pernía.

En este ‘remake’ resaltan varios talentos como Brian Moreno, hijo de Marlos Moreno, que hizo parte de MasterChef Celebrity 6; Essined Aponte, Roberto Romano, Marcela Gallego, Ilenia Antonini, Vanessa Silva, Julián Trujillo, y Tuto Patiño.