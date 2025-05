Carla Giraldo aclaró su relación con la habitante de calle que afirma ser su mamá biológica; video logró viralizarse

Carla Giraldo es una reconocida actriz y presentadora nacida en Medellín, que inició su carrera en televisión a temprana edad, destacándose por su papel protagónico en la telenovela ‘Me Llaman Lolita’ junto a Marcelo Cezán. A lo largo de su trayectoria, ha participado en numerosas producciones televisivas como ‘La Traicionera’, ‘Las Muñecas de la Mafia 2’ y ‘MasterChef Celebrity’. Desde 2024, Carla ha incursionado en la presentación de realities, siendo una de las conductoras de ‘La casa de los famosos Colombia’.

La paisa en medio de sus apariciones noche tras noche ha alcanzado una amplia popularidad debido al carisma y la espontaneidad con la que cuenta, sacando a flote varios detalles de su vida, entre ellos que a pocos días de iniciar con ‘La casa de los famosos’ su mamá adoptiva falleció siendo este un duro golpe para ella, logrando despedirse de ella.

Sin embargo, desde hace varios días ha rondado a través de las redes sociales un supuesto video en el que una habitante de calle asegura ser la mamá biológica de Carla Giraldo, luego de que un grupo de hombres indagara sobre este tema. Ante el hecho han sido varios los comentarios expuestos por parte de los internautas, quienes preguntan sobre la identidad de la mujer y el supuesto vínculo que asegura tener con la presentadora de ‘La casa de los famosos’.

Aunque en principio la paisa buscó no referirse a este tema, ante la exposición que algunos medios de comunicación le dieron a la mujer, Carla Giraldo aseguró: “Me han aparecido como seis mamás, haha”, dejando claro que no es la primera vez que le ocurre y por ende, no le daría mayor trascendencia a este tema.

¿Cuántos hijos tiene Carla Giraldo de ‘La casa de los famosos’?

Carla Giraldo de ‘La casa de los famosos’ tiene dos hijos, Damián y Adrián, quienes tendrían una edad similar que rondaría los 7 años de edad. Los pequeños son fruto de su matrimonio con Mauricio Fonnegra, con quien sostuvo una unión desde el 2012, sin embargo, para finales del 2024 llegó a su fin. Actualmente, la presentadora sostiene una relación con Roberto Asís, un fotógrafo y modelo cartagenero, con quien llevan varios meses de relación, viajando a algunos lugares y por ende, siendo un apoyo en conjunto para cada uno de sus proyectos a nivel personal y profesional.