Carla Giraldo visitó ‘La Casa de los Famosos’ y compartió contenido exclusivo junto a los participantes

Carla Giraldo es actualmente la conductora del programa ‘La Casa de los Famosos’ en compañía de Marcelo Cezán, quien anteriormente presentaba en Bravissimo de City TV. Por parte de Carla es la primera vez que cumple el rol de presentadora, desde la temporada pasada del reality de convivencia, y mucho antes ganó MasterChef Celebrity y poco a poco se ganó al público de la casa, que aplauden la manera tan espontánea en la que presenta el programa.

Esta mañana, Giraldo visitó a los famosos dentro de la casa, que la recibieron con los brazos abiertos, incluso Melissa, que llamó la atención por un comentario algo fuera de lugar anoche. Ambas demostraron que tienen una buena relación y se saludaron con un caloroso abrazo. La presentadora compartió un desayuno con los famosos, compartiendo en sus historias de Instagram varios detalles, donde sus seguidores pudieron verlos más cerca que nunca.

En las primeras historias aparecen todos desayunado, en otra es una foto con toda la casa, en donde Giraldo indicó: “Mis famosos son increíbles”. También desde primer plano grabo a los “Lavaplatos” interpretando la canción que creo el grupo en un inicio, luego fue el turno del cuarto agua y fuego, además que Melissa Gate se apoderó de varias de las historias de la presentadora.

Carla Giraldo reveló quiénes son sus favoritos de ‘La Casa de los Famosos’

En una entrevista de hace unos días en Los 40, le preguntaron a Giraldo sobre si tenía algún favorito dentro de la casa, a lo que ella respondió que no tenía favoritos, pero que sí la han sorprendido varios personajes. “Yina me ha sorprendido gratamente, yo pensaba que iba a llegar a pelear, a dar puño, pata, puño. Me ha sorprendido, ayer haciendo imitaciones, me pareció increíble que lo hiciera desde su lugar correcto. Me sorprendió porque al final son mujeres que no se la llevan bien pero hacen su trabajo.”

La Toxi Costeña tuvo que tomar importante decisión en ‘La Casa de los Famosos’

Por estos días, a La Toxi Costeña le llegó un paquete de ropa, pero al parecer uno de los vestidos venía roto, lo que dio paso para preguntarse sobre quién estaba detrás del equipo de la influencer para que esto sucediera.

El manager y encargado de las redes sociales de La Toxi Costeña es Oswaldo Arcia, a quien se le empezó a acusar en redes, que no está haciendo una buena gestión con tanto con el bienestar de la Toxi, como con su imagen. Fueron tantos los rumores, que se empezó a decir que este hombre no le estaba dando las ganancias de la participante a sus hijos, generando gran alerta ante la sitación.

Razón por la que su equipo de trabajo salió a aclarar algunas de estas situaciones, en las que se incluye que ciertas personas han estado pidiendo dinero y ropa para enviarle. Por lo que por medio de las historias de Instagram de la cuenta oficia de La Toxi Costeña, indicaron: “Amigos de las tiendas de ropa y demás, no estén enviando nada a personas que no hacen parte del equipo de trabajo de La Toxi Costeña. Todo está super bien, no está pasando nada malo. Solo están malinterpretando las cosas (...)"