Marbelle mostró el cambio de ‘look’ al que se sometió para resaltar su belleza

Marbelle es una cantante colombiana que inició su carrera desde muy corta edad, lo que le permitió darse a conocer en diferentes escenarios y por ende, llegar a la televisión colombiana, siendo parte de programas como ‘La Descarga’, ‘Factor X’ y hasta contar su propia historia en su telenovela ‘Amor sincero’ del Canal RCN. Actualmente, la cantante sigue adelante con su rol como artista formando parte de ‘Planchando el despecho’, y ante su nuevo formato, Marbelle mostró el cambio de ‘look’ al que sometió.

La bonaverense además de ser parte de ‘La Descarga’ de Caracol, como mentora, programa que lleva dos temporadas al aire y en el que se encarga de evidenciar sus conocimientos musicales; sin embargo, su carrera como cantante tampoco la descuida, motivo por el cual sigue estando presente en el musical ‘Planchando el despecho’, conformado por Majida Issa, Yolanda Rayo, Laura de León y Keyla.

Ante un nuevo show musical, Marbelle, en medio de la emoción, mostró el cambio de ‘look’ al que se sometió para brillar en el escenario. De acuerdo con la imagen compartida, la artista buscó darle algo de color a su cabello, añadiéndole algunos mechones de colores como lo son el rojo, café, rojo, azul, verde, morado y amarillo, demostrando así que le gusta arriesgarse cuando de tonos de cabello se trata.

Cabe resaltar que la primera presentación del nuevo show de ‘Planchando el despecho’ terminó siendo todo un éxito, contando con la presencia en el escenario de la hija de Marbelle, Rafaella, demostrándole el amor que siente por ella en cada oportunidad que tiene.

¿Qué le pasó a la hija de Marbelle?

La hija de Marbelle, Rafaella, confesó que hace varias semanas vivió un episodio de angustia tras acoso por parte de dos hombres.

“Han sido días difíciles porque, si bien, no he podido como a dar declaraciones, he tenido mucho miedo de frecuentar los lugares a los que normalmente voy sola y ha sido tenaz cargar con eso, con ese miedo, con esos delirios de persecución a donde sea que voy porque es una situación muy intensa.

Hoy también tenemos que estar expuestas a este nivel de maltrato, a este tipo de acoso, porque estoy completamente segura de que habría sido otro el contexto, si soy un hombre porque no habrían golpeado mi carro, no me habrían tratado de prepago", fueron las declaraciones la hija de Marbelle.