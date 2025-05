Daniela Ospina, exesposa de James Rodríguez, mostró el sueño que cumplió gracias a su hija, Salomé

Daniela Ospina es una deportista y empresaria colombiana que desde hace algún tiempo decidió abandonar el país con el fin de llevar a cabo nuevos proyectos, pues para aquel momento sostenía un matrimonio con el reconocido futbolista, James Rodríguez, del cual nació su hija, Salomé. Si bien, esta unión llegó a su fin en el año 2017, la paisa volvió a encontrar el amor en Gabriel Coronel, convirtiéndose en madre por segunda vez y ahora a través de sus redes sociales mostró

Ospina, además de buscar dar a conocer su propia marca, ‘Dan five’, enfocada en ropa deportiva, también se ha encargado de seguir adelante con cada uno de sus otros proyectos, teniendo en cuenta que su prioridad son sus hijos, Salomé y Lorenzo.

Pero, como una sorpresa para muchos, Salomé, su hija con James Rodríguez decidió seguir sus pasos, tanto así que desde hace algunos meses decidió ingresar a un equipo de voleibol, teniendo en cuenta que desde corta edad Daniela se dedicó a este deporte llegando a internacionalizar su carrera, pero lo hizo a un lado poniendo por encima a su familia.

Ante los partidos que adelanta su hija, Salomé, Daniela, también se animó para nuevamente mostrar su talento desde las canchas, evidenciando así la pasión con la que cuenta: “Después de tantos años sin jugar, volver a la cancha fue como reencontrarme con una parte de mí que había estado dormida. Sentir el balón, moverme, reír… todo me recordó por qué me enamoré del vóley desde el principio. No importa cuánto tiempo, pase, algunas pasiones simplemente viven en uno“, fueron algunas de las declaraciones expuestas por parte de Daniela Ospina.

Cabe resaltar que días antes, la exesposa de James Rodríguez aprovechó para agradecerle a su mamá por el apoyo brindado, ya que viajaran las tres junto a Lorenzo, quien ha estado al cuidado de su abuela.

¿Cuál fue la causa de fallecimiento del padre de Daniela Ospina?

Uno de los dolores más fuertes que ha tenido que atravesar Daniela Ospina fue, precisamente, la muerte de su padre, Hernán Ospina, quien durante varios años enfrentó cáncer de páncreas y para el año 2019 se dio su deceso, siendo este uno de los golpes más duros para su familia.

A pesar del tiempo que ha pasado, el dolor todavía está presente, pero también el amor y las enseñanzas que dejó para cada uno de ellos.