Conozca al primer y único esposo de la diva colombiana ‘Amparo Grisales’

Amparo Grisales es una de las mujeres colombianas a la que los años no le pasan, por otra parte, es una de las actrices más reconocidas, que, por cierto, no para de sorprender a sus seguidores, no solo por el aspecto físico, sino porque salió a relucir toda la historia que vivió junto a su primer esposo, el italiano, Germán Tessarolo.

Con respecto a su pasado, ella reconoce que su primer amor, “simplemente le robó el corazón”, además dicha relación fue un plus para poder huir del lugar en donde vivía. La diva relata que fue una “Amante niña”, por la poca experiencia que tenía para poder establecer una relación, inclusive, sin saber qué consecuencias y que vivencias le tocaría afrontar.

Sin embargo, al parecer y dan a entender, de que no sienten ningún resentimiento, debido a que recientemente, su expareja el pintor y artista Tessarolo, posteó una imagen en la que se abrazaban después de haber pasado 46 años. Incluso, mencionó en esta publicación como “Un reencuentro inolvidable 46 años después...”.

[ Amparo Grisales no aguantó lágrimas en ‘Yo Me Llamo’: recordó a una de las personas que más extraña en la vida ]

Muchas personas se hicieron la idea de que esta pareja vivía en un romance lleno de tranquilidad y respeto, pero resulta, que la realidad terminó siendo otra. La diva colombiana Amparo Grisales, confiesa y da testimonios de que vivía, en una farsa, estando en una relación en la que se basada en maltratos y humillaciones.

A pesar de haber vivido situaciones muy difíciles en el pasado, la diva y jurado de “Yo me llamo”, sigue creyendo en el amor. Conforme a ello, mantuvo una relación con varios famosos, entre ellos; Jorge Rivero, Julio Iglesias y Piero. Finalmente, la artista confesó, que ya no publicaría a sus parejas sentimentales y prefirió que su última relación fuera un poco privada, siendo esto un motivo para ocultar a un hombre con el que salía.