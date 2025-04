Amparo Grisales se despide de ‘Yo me llamo’ y Caracol para brillar con serie lejos del canal

La caldense Amparo Grisales es una de las máximas glorias que ha tenido la actuación en Colombia, etiqueta asociada a sus apariciones en producciones de renombre como ‘En cuerpo ajeno’, ‘Los pecados’, y ‘Las muñecas de la mafia’. A sus 68 años, ‘La Diva’ sigue más que vigente y próximamente estrenará serie lejos de Caracol, su actual casa.

Grisales hoy por hoy hace parte de uno de los formatos que se ha apoderado de las cifras de rating en tierras cafeteras, ‘Yo Me Llamo’, reality en el que destaca por sus contundentes retroalimentaciones a los concursantes, y por supuesto sus discusiones con el resto de jurados, César Escola, Rey Ruiz y ahora ‘Aurelio Cheveroni’, lobo del ‘Club 10′ que le ha sacado más de una cana.

Amparo Grisales con su vestido de 15 (Captura de pantalla)

Pues estos momentos de felicidad y sano debate que ven los televidentes de Caracol, se verán mezclados por la nueva serie en la que estará Grisales y que será transmitida en la cadena regional Teleantioquia. ‘Cosiaca’ es el nombre de la producción que verá la luz el próximo domingo 25 de mayo, y en la que no solo estará ‘Amparito’, también destacados artistas como su hermana Patricia, Robinson Díaz, Ramiro Meneses, Santiago Alarcón, Vicky Hernández, entre otros.

Participante de ‘Yo Me Llamo’ atacó a Amparo Grisales fuera del programa

Grisales no es ‘perita’ en dulce para agradarle a todos, muestra de esto fueron las contundentes declaraciones que realizó una exparticipante de ‘Yo Me Llamo’, Alexa Torres, mujer encargada de darle vida a ‘Fariana’, misma con la que Amparo tuvo duros roces.

“Por acá viendo como se justifica. Mis seguidores comprados me dijeron: Alexa se están refiriendo a usted y me pongo a ver que no soy la única que habla mal y se contradice en todo. (...) Ya que por aquí no voy a ser interrumpida y echada, quiero continuar mi discurso y es agradecer al programa. (...) A mi familia que me apoyó desde la ‘casita’ y obviamente a todos mis seguidores que estuvieron haciéndome barra por todo el mundo, como iba a decir al jurado, prometo seguir ensayando y mejorar para crecer como cantante y persona. Gracias”, manifestó.