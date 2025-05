“Hasta el color de piel le cambió”, en redes está rondando el primer video de Karina García en YouTube

´La Casa de los Famosos 2′ le dio más reconocimiento a Karina García una modelo paisa de 33 años que ya era bastante conocida en redes sociales, pero en su paso por el reality dio de que hablar de forma nacional. Karina durante tres meses estuvo en la casa y se convirtió en uno de los personajes más polémicos por su particular personalidad y por los problemas que traía de afuera. Desde que entró le trajeron a los congelados a sus “enemigas”.

Uno de los temas que más llamó atención fue su romance con el cantante paisa Blessd, el cual duro un largo tiempo, en el que iban y volvía, de hecho Karina admitió que él la buscaba cuando terminaba su novia ‘La Suprema’. Durante la Semana Santa, Karina confesó que extrañaba al paisa y decir que todavía lo quería, que aunque no está enamorada ya, recuerda todo lo que vivieron juntos, pero García ya evitaba decir el nombre del cantante explícitamente y con su salida igualmente.

Por otro lado, Karina también ha llamado la atención por su cambio físico con el paso de los años, de hecho en el reality El Jefe en varias ocasiones hizo dinámicas con fotos antiguas de los participantes, una de las más cambiadas era la modelo. De hecho, por estos días hallaron el primer video de YouTube de Karina, quien lucía más joven, pero también más morena, igual que en las fotos de su infancia, los comentarios no faltaron en el video, donde dicen que se le reconoce por la voz y atribuyen estos cambios a tener dinero.

Blessd negó que algunas de sus canciones son inspiradas en Karina García

Yogurcito es la canción que se ha rumorado que Blessd hizo para Karina, pero ante los comentarios, el paisa salió a negarlo y a expresar su cansancio ante la situación por medio de live en TikTok, donde dio un contundente mensaje.

“Me tienen mamado con un put** temita, que todo lo cometan y que para todo el hpt* mundo son las canciones que yo hago, no puedo hacer una canción porque ahí mismo le ponen, que se la hice a yo no sé quién. Dejen de chimbiar que a nadie le he hecho ni una solo canción, ”Yogurcito" no es para nadie. Me tiene mamado, las canciones que hago no son para nadie y menos para esa persona, nada que ver con ese programa.”Fueron algunas de las palabras del paisa, que reiteró que está cansado y que no tiene nada que ver con Karina.