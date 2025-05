⁠“Cansones”, Blessd se volvió a referir sobre los rumores de que sus canciones son para Karina García

Antes de empezar el reality ‘La Casa de los Famosos’ en su segunda temporada, muchos desconocían que una de sus participantes habría tenido una relación con el cantante paisa Blessd. Se trata de Karina García, quien nunca había hablado de esto en público, pero que finalmente fue una “bomba” que estalló en su paso por el programa. A pesar de que el artista es unos años menor que ella, logró enamorarla bastante y así lo contó en repetidas ocasiones.

El romance entre la modelo y Blessd duro un largo tiempo, en el que iban y volvía, de hecho Karina admitió que él la buscaba cuando terminaba su novia ‘La Suprema’. Además que, en el momento que estuvo con ella, también hubo una tercera persona y se trató de quien era su cercana amiga, Mariana Zapata, quien aspiró entrar al programa, pero no lo logró.

“Yo estaba enamorada de una persona y ella (Mariana Zapata) se acostó con él, no le importaban mis lágrimas, lo mucho que yo sufría. Sin embargo, la perdoné, deje que pasara el tiempo y nunca le tire, luego salió en un pódcast a dejarme por el piso, a decir que yo había sido la moza de él (Blessd), hablar tantas cosas que yo no entiendo esa niña cómo hizo para inventar tanto..." fueron algunas de las declaraciones de Karina a inicios del reality.

Blessd negó que algunas de sus canciones son inspiradas en Karina García

Después de la llegada de Altafulla al programa, Karina no volvería a mencionar al intérprete de ‘Mírame’, pues este había sido su segundo romance dentro del reality. Por su parte, Blessd se manifestó en medio de su X, donde pedía que no lo vincularan con esa persona (Karina) que él no tenía nada que ver con ella, pero el Team Karina, seguiría mencionandolo, sobre todo con la canción Yogurcito.

De esta se empezó a especular que había sido escrita por Blessd para Karina, pero ante los comentarios, el paisa salió a negarlo y a expresar su cansancio ante la situación por medio de live en TikTok, donde dio un contundente mensaje.

“Me tienen mamado con un put** temita, que todo lo cometan y que para todo el hpt* mundo son las canciones que yo hago, no puedo hacer una canción porque ahí mismo le ponen, que se la hice a yo no sé quién. Dejen de chimbiar que a nadie le he hecho ni una solo canción, ”Yogurcito" no es para nadie. Me tiene mamado, las canciones que hago no son para nadie y menos para esa persona, nada que ver con ese programa.”Fueron algunas de las palabras del paisa, que reiteró que está cansado y que no tiene nada que ver con Karina.