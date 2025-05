Karina García lanzó advertencia antes de llegar a ‘La casa de los famosos Colombia 2’

Todo está listo para que en la gala 117 Karina García entre a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ como parte de lo que es la denominada “semana de los ex” en la que entraron los presentadores Yaya Muñoz y Cristian Pasquel, así como la actriz Norma Nivia a visitar a su pareja Mateo ‘Peluche’ Varela.

Antes de lo que será el ingreso de Karina García a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ sostuvo una entrevista desde Medellín con Karen Sevillano y Vicky Berrío, quienes son las presentadoras de ‘El After’ del reality de RCN y desde el estudio le cuestionaron sobre lo que sería su regreso.

“Vas y decirles como que ‘ya llegué aquí ahora sí díganme qué es lo que pasa conmigo’ o vas en son de qué?”, le preguntó Karen Sevillano a Karina García. Por lo que la exparticipante y decima séptima eliminada en votaciones negativas de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ no dudó en responder y referirse a La Toxi Costeña sin nombrarla.

Karina García concedió entrevista a Karen Sevillano y Vicky Berrío en 'El After' de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

“Claramente no voy a permitir que me pasen por encima. Claramente no voy a permitir que se sigan burlando de mis sentimientos, así a la gente le dé risa. Claramente yo sé que soy una persona demasiado valiosa, y pues nada, si ellos son amigos, me parece bien que parchen, pero que él también se dé cuenta que ella se mantiene hablando mal de su mujer, y pues nada, esperemos a ver qué pasa, pero yo no tengo intenciones de llegar a pelear, pero si se meten conmigo, va a ser diferente”, dijo Karina García.

¿Cómo quedaron Karina García y La Toxi Costeña?

Es de recordar que tras ser eliminada el pasado 11 de mayo, regresar al siguiente día para un mensaje final Karina García ofendió a La Toxi Costeña y hasta le ofreció trucos para estar con hombres y de vulgar no la bajó.

“Supe que realmente ese fastidio hacia mí era puros celos porque Altafulla nunca te miró. Te voy a dar un consejo: la envidia mata el alma y la envenena. Y si quieres cuando salgas yo te doy unos truquitos para que te vaya mejor con los hombres. Eso sí, tienes que cambiar porque a los hombres no les gusta las mujeres vulgares” dijo Karina García.

Karina García y La Toxi Costeña en 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Pero de inmediato llegó la respuesta de La Toxi Costeña y quitaron el audio por decir una vulgaridad, de la que Karina García agregó un comentario sarcástico sobre sus hijos.

La Toxi Costeña le advierte a Altafulla ante ingreso de Karina

Durante el día de convivencia 116 de ‘La casa de los famosos Colombia 2’ tal parece que Altafulla y La Toxi Costeña empezaron a recuperar su amistad, luego que este empezara una relación con Karina García a quien no le agradaba el junte de los dos costeños.

Ante la semana de los ex en el reality de RCN, ya La Toxi Costeña presiente que Karina García entrará en cualquier momento a ‘La casa de los famosos Colombia 2’ y le cuestionó a Altafulla el posible escenario desde la terraza mientras hacían la prueba de robo de liderazgo.

“Melissa, que tú sabes que ahorita le viene la mujer a este, entonces yo le estoy diciendo a él que me di la oportunidad, le di la oportunidad, de que volvamos a recuperar un poco de esa amistad que teníamos, entonces le estoy preguntando si ahora que venga la mujer otra vez me va a tirar a la basura, a excluir, apartar, a denigrar”, dijo La Toxi Costeña.

Ante esto Altafulla ideó un plan y le reiteró a Melissa Gate, quien hacía parte de la conversación que “le estoy diciendo que yo a coger tres platos de comida y nos vamos a sentar los tres juntos”.

Por su parte, La Toxi Costeña sentenció que “ahora es que vamos a comprobar a confirmar si este hombre si es amigo, si es sincero”. Pero Melissa Gate intervino para decir que “no, pero yo creo que ella con ella no se reconcilian, hay cosas irreconciliables”. Y Altafulla agregó que “imagínate, dos Karina en la casa. La vida entre mujeres es una cosa”.