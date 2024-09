Presentadora de RCN se fue en contra de Lo sé todo y aseguró que para el “amarillismo” la tienen clarísima

El Canal RCN además de contar con un amplio grupo de televidentes, quienes buscan informarse de primera mano, pero también poder disfrutar de toda una gama de producciones de entretenimiento para así poder compartir en familia, entre ellos, ‘Buen día Colombia’ y ‘Mañana Express’, programas matutinos que cuenta con la presencia de varias presentadoras y recientemente una de ellas se fue en contra de ‘Lo sé todo’.

Se trata de la presentadora Violeta Bergonzi, quien desde hace un buen tiempo hace parte de ‘Buen día Colombia’ en compañía de figuras del entretenimiento como Viena Ruíz, Ana Karina Soto, Andrés López y Orlando Liñan, quienes han logrado más allá de trabajar construir una fuerte amistad lo que los ha llevado a compartir fuera del set del Canal RCN.

Sin embargo, recientemente Bergonzi estuvo siendo parte de ‘Lo sé todo’, pero antes de que saliera al aire su entrevista, el mencionado programa sacó un corto clip en el que la presentadora de RCN se refería su relación con sus dos compañeras Viena y Ana Karina, donde Violeta no guardó silenció y mandó un contundente mensaje por medio de sus redes sociales.

“Voy a aclarar varias cositas. La primera es por qué nunca le doy entrevista a ‘Lo sé todo’ que ellos siempre me lo recalcan. Por esto, no les doy entrevista a ‘Lo sé todo’, ya me empezaron a escribir, entonces quiero aclarar porque ellos para el amarillismo la tienen clarísima. Primera, ‘Lo sé todo’ para mí es una parte importante de mi vida, los llevo en mi corazón con mucha gratitud, hay persona ahí te quiero y respeto mucho que son mis amigos (…)

(…) Pero el modus operandi de ‘Lo sé todo’ si juepucha, que no me castigue la lengua, pero gracias a Dios, que yo no estoy ahí, que jartera que cada una vez que uno vea un micrófono le dé como cosita será que sí, será que no, ya la tengo clara que no, pero volví y caí”, fueron las palabras de Violeta Bergonzi.

Finalmente, la presentadora de ‘Buen día Colombia’ reiteró que al haber pasado por ahí, ella tiene claro como es la edición, el recorte y demás estrategias para que el contenido termine siendo bastante atractivo: “El blanco y negro para meter cizaña”. Además, Violeta Bergonzi aseguró que si ha tenido diferencias con sus compañeras, sin embargo, las admira y es completamente normal este tipo de situaciones.