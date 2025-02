Presentadora del Canal RCN confesó la odisea que vivió para quedar embarazada, “36 meses esperando un milagro”

El Canal RCN es uno de los canales de televisión abierta más importantes de Colombia y ofrece una amplia variedad de programación que incluye ‘Mañana Express’ y ‘Buen día, Colombia’ que como su nombre lo indica, se encargan de acompañar las mañanas de los televidentes con toda una serie de invitados y por supuesto, de presentadores, ahora una de ellas confesó la odisea que vivió para poder quedar embarazada.

¿Cuál es el programa al que regresó Viena Ruiz del Canal RCN?

Desde ya hace varios meses, Viena Ruiz se convirtió en una de las presentadoras de ‘Buen día Colombia’ contando con una amplia acogida entre los televidentes, ya que durante un buen tiempo estuvo ausente de la pantalla chica, llevando a cabo otros proyectos.

Si bien, para algunos su presencia dentro del programa no termina siendo la mejor, lo cierto es que para otros el cariño es más que evidente. Sin dejar de lado, que en varias ocasiones han aclarado la buena relación que tiene con los otros presentadores como lo son Orlando Liñán, Andrés López, Mamá Luz y Ana Karina Soto.

¿Cuál es el problema que padeció Viena Ruiz, de ‘Buen día Colombia’, para ser madre?

Viena Ruiz ya hace varias semanas compartió un corto video en el que se encargó de evidenciar que quedar en embarazo no fue nada sencillo para ella: “36 meses esperando un milagro. 36 soñando con ser mamá y saben que, solo recibía una respuesta no. Pasé por tantos tratamientos, tantas pruebas, uy por tantas lágrimas y por mucha incertidumbre, pero un día llegó la noticia que lo cambió todo. Quedé en embarazo y saben que de trillizos, eso fue noticia nacional, pero detrás de ese momento tan lindo y de esa alegría hubo un proceso muy difícil que muchos no conocen”.

¿Cuántos hijos tiene Viena Ruiz, de ‘Buen día Colombia’?

Viena Ruiz, de ‘Buen día Colombia’ cuenta con cuatro hijos. Luego de su primer hijo tuvo varias complicaciones, pero su deseo seguía intacto, tanto así que luego de varios esfuerzos le dio la bienvenida a sus trillizos, Luciana, Nicolás y Camilo.