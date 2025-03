Norma Nivia y Mateo ‘Peluche’ le pusieron fin a su romance tras la visita de la hermana de ‘Peluche’

‘La Casa de los Famosos’ en su capítulo del martes vivió tensionantes momentos, primero al poder los famosos sintonizar el partido de Colombia vs Paraguay en el Estadio Metropolitano de Barranquilla y al terminar el encuentro deportivo por un cupo en el mundial, la producción le tenía una sorpresa a Mateo ‘Peluche’, nada más que su hermana y su pequeña sobrina. En los últimos días, se ha señalado que el famoso luce “acabado” al estar más delgado y por raparse su cabello, después de un reto, por lo que la visita de su hermana trajo con ella sobre todo recomendaciones para ‘Peluche’.

Las palabras de parte de Melissa, hermana del jugador fueron: “Hermanito, Mate, esto es un juego, recuerde. Te veo desenfocado, yo sé que acá tienes una relación, pero tú viniste a hacer otras cosas. Afuera hay momentos para el amor, si es verdadero, afuera hay otros momentos. Enfócate en jugar, échale ganas porque tú tienes todo para ganarte una prueba de liderazgo, tú lo puedes lograr. Tú eres un hombre maravilloso, estás a la altura de cualquier mujer, recuerda tu valor para que los demás lo puedan ver en ti”.

Tras la salida de la Melissa, toda la casa entre murmullos señalaron que el mensaje fue claro hacia Norma, por lo que la pareja saco un momento para estar a solas y definir su situación dentro de la casa. Uno de los temas que tocaron fue que cuando el hermano de Norma visitó la casa, trato bien a Mateo y con la visita de Melissa, la actriz se sintió mal y le dijo que lo mejor era alejarse y ver que podía pasar por fuera del juego.

Por su parte, Mateo indicó que respetaría cuál fuera su decisión, pero que fuera clara con él, a lo que ella respondió “Tú me has dejado bien claro que lo más importante para ti son tu hermana y tu mamá, tu hermana no aprueba esta mier**, entonces ya (...) Mal si me siento, no digo que eso era lo que ella quería, pero si era lo que quería lo logro. Cada uno por su lado.”