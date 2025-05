Se filtra supuesto audio de Marcelo Cezán opinando sobre los fuertes comentarios hacia Karina García

Karina García es una modelo e influencer colombiana que ha ganado notoriedad por su participación en la segunda temporada de La Casa de los Famosos Colombia. Nacida en Yolombó, Antioquia, inició su carrera como auxiliar de enfermería, pero su vida daría un giro tras quedar embarazada a los 17 años, lo que la llevó a abandonar sus estudios y enfocarse en sus hijos. Posteriormente, incursionó en el mundo del modelaje y la creación de contenido digital, acumulando más de 2.5 millones de seguidores en Instagram

PUBLICIDAD

La modelo se convirtió en uno de los personajes más polémicos de la temporada, debido a su personalidad y varios aspectos por fuera de la casa, con sus parejas y su círculo de amigos. Al iniciar el programa, el chisme que rondó fue en relación con Blessd y su examiga Mariana Zapata, donde se vio en envuelta en un triángulo amoroso.

Dentro de la casa, tuvo “cuento” con Marlon Solórzano, pero también tenía cierto interés por Mateo Varela ‘Peluche’ y los focos estarían de nuevo ante ella por su relación con Altafulla. A todo esto se le suma, que dentro de la casa ha tenido peleas casi con todos sus compañeros, por lo que se le señala que se victimiza por todo y suele mentir mucho.

Esto se ha visto reflejado en redes sociales, donde la lluvia de hate hacia Karina ha sido imparable y los comentarios que le hacen son bastantes fuertes, por lo que algunas personas de su fandom quisieron buscar ayuda ante el presentador Marcelo Cezán.

El audio de Marcelo Cezán expresando preocupación por Karina

Este audio fue posteado en X por una cuenta que se preguntaba por qué no habían defendido de la misma forma a Norma Nivia y así eran varios los comentarios que apoyaban esta postura. A Marcelo, una persona del fandom de Karina García le escribió por Instagram, indicándole:

“Marcelo, deberían de parar el matoneo, estamos dispuestos a hacer una denuncia ante el canal, no es justo todo lo que le dicen a Karina, tantas personas en contra. El daño psicológico que le puede causar, ahora que salga y vea toda la mier** que le dicen.”

A lo que Marcelo respondió con un audio: “Es muy fuerte lo que está pasando, de hecho hoy en la reunión que tenemos previa al capítulo voy a plantearlo respetuosamente (...) me comunico con ustedes a través de esta conversación. A estas alturas de la competencia todos sienten y dicen, me puedo ganar esta vaina, estamos entrando el terreno del todo vale. Me preocupa quién está viendo el programa, hacia quién va dirigido, cuál es el target.”