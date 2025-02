“No me arrepiento de haberle dado mi voto” Margarita Rosa de Francisco sobre la presidencia de Petro

La exactriz Margarita Rosa de Francisco, sigue siendo una de las usuarias de redes sociales, que más se pronuncia sobre aspectos de la política colombiana. Además siempre ha dejado ver su inclinación ideológica por el programa del actual presidente Gustavo Petro.

Esta postura le ha traído fuertes críticas por parte de políticos colombianos, ya que la señalan de apoyar un “mal gobierno” desde el “privilegio”, pues la también escritora desde hace unos años decidió radicarse en los Estados Unidos.

En una última publicación en su cuenta de “X” (antes Twitter), Margarita volvió a dejar claro que no se arrepiente de haber votado por Gustavo Petro.

“No me arrepiento de haberle dado mi voto al presidente porque tengo afinidad con muchas de sus ideas, pero sobre todo con los principios fundamentales del progresismo (busquen en Google cuáles son)”, escribió la exactriz.

Más adelante, de Francisco se refirió a la contienda electoral y todo lo que se desenvuelve de ella.

“También me confronta ver la rudeza del juego político, lo descarnado que puede llegar a ser. Es desconsolador confirmar que no es posible actuar de otra manera. No era tan simple como estar a favor de los beneficios sociales para un sector de la sociedad colombiana”, explicó Margarita quien agregó que la política es un juego de ajedrez “muy sucio”.

“Ojalá lo logren, pues la gente nada tiene que ver con ese bendito juego. Pero si hay algo que hay que aceptar es que la política electoral sigue siendo un ajedrez muy sucio y que habrá que pensárselo dos y tres veces antes de poner la cara por uno de sus jugadores, como lo hice yo, aún teniendo las mejores intenciones”, concluyó.

Al respecto, el presidente Petro le respondió agradeciéndole su confianza y recordando principio de Karl Marx.

“Gracias Margarita. Recuerda un principio del joven Marx, cuando era filósofo, después fue sabio científico y revolucionario: ” los filósofos hasta ahora han interpretado el mundo, ahora se trata es de transformarlo”.Teoría y práctica al mismo tiempo: praxis.Te invito a la praxis Margarita".