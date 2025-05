Mabel Cartagena contó cómo se conoció con Juan Estaban Sampedro, esposo de Catalina Gómez “Es un celoso”

La reconocida figura del entretenimiento Mabel Cartagena ha compartido detalles inéditos sobre su abrupto regreso a la televisión colombiana tras una etapa de vida en Argentina. En una reciente conversación en el podcast ‘Vos podés’, Mabel narró cómo tuvo que reinventarse por completo luego de una experiencia personal en el país vecino.

PUBLICIDAD

“Yo pensé que eso no era lo mío, la vaca, el potrero”, confesó, recordando su tiempo en Argentina junto a su hijo recién nacido. La situación la llevó a regresar a Colombia “con una mano adelante y otra atrás”, decidida a retomar su carrera en el competitivo mundo del entretenimiento.

Así fue como Mabel Cartagena conoció a Juan Esteban Sampedro

Fue entonces cuando tomó una audaz iniciativa que involucró a una de las figuras más importantes de la televisión nacional. Mabel relató cómo se atrevió a contactar directamente a Juan Esteban Sampedro, el vicepresidente de entretenimiento de Caracol Televisión y esposo de la presentadora Catalina Gómez.

“A las nueve de la noche llamé a Juan Esteban Sampedro y le dije ‘¿te acuerdas de mí?’ y me dijo ‘sí’”, contó, describiendo la espontaneidad de su acción. Consciente de la hora y la naturaleza de su llamada, añadió con humor: “Pedí el teléfono y lo llamé a esa hora, hasta Catalina pudo pensar que yo era una amante de él”.

La conversación con Sampedro tomó un tono directo y profesional. “Le dije ‘Necesito trabajar’ y me dijo ’ ¿tú no estabas en RCN?, ¿pero me prometes que tú no vuelves a ese canal?’, porque Juan Esteban es celoso, y efectivamente, nunca más volví”. Esta anécdota revela no solo la cercanía y confianza entre Mabel y Sampedro, sino también el competitivo ambiente entre los principales canales de televisión del país.

Finalmente, la presentadora compartió un episodio en el que una mánager del medio no concretó una oferta laboral con Juan Esteban Sampedro en su nombre. Decidida a tomar las riendas de su futuro, Mabel se dirigió directamente a Caracol Televisión para firmar su contrato. Este movimiento estratégico le permitió asegurar su posición en el canal y demostrar su capacidad de autogestión en la industria del entretenimiento colombiano.

Con esta reveladora anécdota, Cartagena deja claro su espíritu resiliente y su determinación para alcanzar sus metas profesionales, incluso en circunstancias desafiantes. Su historia se suma a los relatos de figuras del entretenimiento colombiano que han tenido que sortear obstáculos para consolidar sus carreras en la televisión nacional.