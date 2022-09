“No se aguanta una”: ‘El flaco’ fue víctima de una broma pesada y por poco acaba en pelea

Fernando Solórzano, más conocido como ‘El Flaco’ Solórzano es un reconocido actor colombiano que ha participado en importantes producciones como ‘Vecinos’ y ‘Pedro el escamoso’. Con su trayectoria en la industria se ha ganado el corazón de miles de seguidores que reúne en redes.

Recientemente ‘El Flaco’ fue centro de comentarios luego de que su novia, la también actriz Lorena Altamirano, le hiciera una broma pesada que no tomó de la mejor manera y que, incluso, por poco termina en discusión.

Altamirano es una bella caleña que se robó el corazón del actor, 23 años mayor que ella. La mujer suele ser muy activa en redes sociales, en donde comparte los momentos especiales de su vida, incluidos los que vive junto a Solórzano.

De hecho, la broma en cuestión quedó registrada en un video subido a su cuenta de Instagram, en donde alcanza los 55 mil seguidores.

En el clip se evidencia cómo la mujer recibe un regalo supuestamente mandado por su admirador secreto, hecho que el actor no se tomó nada bien. Se escucha cómo él dice: “Híjole, ¿y eso?”, a lo que ella contesta: “No, pues que me llegó, me lo entregaron ahorita abajo”.

A continuación, Lorena le hace saber que viene de parte de un enamorado y él reacciona de manera muy enojado lanzando frases como “Aquí vamos a tener un problema”. Finalmente, ante la molestia de su esposo, la actriz finalmente decide confesarle que se trata de una broma.

En redes, la publicación se llenó de comentarios jocosos en los que se ríen de la reacción que tuvo el famoso.

“Lorena, madure. Vas a matar al flaco o qué, manejando los tiempos. Decíle que relaje la pelvis”, “Los hombres no aguantan una bromita”, “¿Qué pasó flaco? Nada de nervios”, son algunos de los que se alcanzan a leer.