“Ahora sí, me morí”: El Flaco Solórzano contó los milagros que vivió en medio de fuertes accidentes

Fernando Solórzano mejor conocido como el ‘Flaco Solórzano’ es un reconocido actor, recordado por su participación en telenovelas y serie de televisión como ‘Las muñecas de la mafia’, ‘Vecinos’, ‘El cartel’, de Caracol Televisión entre otras. Aunque desde hace algún tiempo está ausente de la televisión colombiana el caleño decidió abrir su propia academia de actuación para seguir dándole vida a su más grande pasión. Ahora, está enfocada en seguir dando a conocerse a través de plataformas digitales abriendo su canal de Youtube en el que recientemente contó los milagros que vivió en medio de fuertes accidentes.

El actor aseguró que este nuevo suceso causó sorpresa en él, especialmente en las creencias con las que cuenta. Todo sucedió durante las grabaciones de ‘Pedro el escamoso’, pues según sus declaraciones, se estrelló e incluso el carro se volcó: “Me di un golpe tremendo. Afortunadamente no me pasó nada, pero fue un golpe, re golpe. Estuvo dos meses tieso y me salvé de que no me sacaran del Escamoso”.

Solórzano reiteró que la gran particularidad de este hecho tiene que ver con que su accidente se dio el viernes antes del inicio de la Semana Santa, ese viernes se conoce como la Virgen de los Dolores, reiterando que hay muchas iglesias y feligreses detrás, pero el punto importante es que años antes él tenía una moto y también estaba en una obra de teatro con ‘El Gordo’ Benjumea, sin embargo, un día salió alrededor de las 3 o 4 de la mañana, pero hubo un corte de luz por la carrera séptima y terminó volando sobre una montaña de arena.

Recomendados

“Me caigo. Me vuelvo nada. Me fracturo por aquí, por acá, pero nada de qué lamentarse. Mis padres en Cali muy preocupados y hasta mi abuela, ojo que quien te salvó fue la Virgen de los Dolores”. Aunque reiteró que para ese momento no fue tan creyente a pesar de que su familia es cristiana. Después del accidente en la telenovela de Caracol, el actor confesó que empezó a soñar con algunas vírgenes apareciendo en diversos lugares.

Días más tarde, el actor fue a que le leyeran la carta astral asegurando que le querían dar un mensaje, comenzando a hacer conjeturas frente a lo que ha vivido. Luego de que el caleño hizo diversas investigaciones recordando su papel en ‘Vecinos’ y que su personaje fallece en esta producción. En medio de la grabación de este capítulo recordó que era viernes de los dolores, según él, llegando otro mensaje: “Yo me muero el viernes de los dolores. Esto pudo ser 2008 o 2009”.