Fernando Solórzano, de ‘La casa de los famosos’, confesó si recibió malos tratos de Melissa Gate

‘La casa de los famosos’ es un ‘reality’ show de televisión que sigue la vida de un grupo de celebridades que conviven bajo el mismo techo, aislados del mundo exterior. Esta segunda temporada producida por el Canal RCN ha dado de que hablar por cada uno de los participantes, pero también por su grupo de presentadores, entre ellos Marcelo Cezan y Carla Giraldo, sin dejar de lado a participantes como Melissa Gate, Emiro Navarro, Camilo, ‘Peluche’, entre otros.

‘La casa de los famosos’ está a punto de llegar a su fin, donde los televidentes ya tienen a su personaje favorito y quien se lleve los 400 millones de pesos, lo que ha traído consigo que cada fin de semana uno de los participantes sea eliminado de la competencia.

El más reciente eliminado fue Fernando Solórzano, más conocido como ‘El flaco’, no de los actores más conocidos en Colombia que logró ganarse el cariño de los televidentes debido a su sinceridad y carisma, sin dejar de lado, su relación con Melissa Gate, la cual dio de que hablar en redes sociales, bajo la famosa frase “Fernando, las chanclas”.

Aunque para varios sus palabras terminaron generando risas, lo cierto es que para otros, como para Karina García, se trataba de un maltrato y ante su salida, Fernando, terminó confesando en ‘Mañana Express’, si sintió un mal trato por Melissa Gate durante su paso por el ‘reality’: “Me maltrataba, era horrible, maldito, infeliz, te odio”.

Si bien, las palabras del ‘Flaco’ fueron en tono sarcástico, seguidamente, el actor dejó claro que Melissa es su ganadora de ‘La casa de los famosos 2′, reiterando el especial cariño que le tiene, dejando claro que desde el primer día que la vio tuvo claro que adquiriría una amplia popularidad que hasta ahora está empezando.

¿Pareja del ‘Flaco’ Solórzano, de ‘La casa de los famosos’, siente celos por Melissa Gate?

Lorena Altamirano, novia de Fernando Solórzano, aclaró que no siente ningún tipo de celos por la relación que ha construido su pareja con Melisa:“Melissa me hace reír demasiado cuando me nombra, cuando molesta al ‘Flaco’, yo lo dije en el programa cuando estuve, que me encanta la relación que ellos tienen, la confianza. Me encanta esa complicidad que tiene ellos, no es cierto como por ahí vi en una página que yo estaba celosa con Melissa".