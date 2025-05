Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’, confesó las malas actitudes de la novia de ‘Epa Colombia’

Yina Calderón es una empresaria, DJ de guaracha e influenciadora colombiana, reconocida inicialmente por su participación en el reality ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2013. También se ha destacado en el ámbito empresarial con su marca de fajas y ha incursionado en la música, especialmente en el género guaracha, siendo una figura muy activa en redes sociales, donde suele generar controversia por su personalidad, sus declaraciones y sus numerosos procedimientos estéticos, además que recientemente fue parte de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’.

Luego de su salida de ‘La casa de los famosos’, Yina ha hecho parte de diferentes medios de comunicación, dando a conocer lo que fue su paso por el programa de entretenimiento, pero también el dolor que guarda en su corazón, luego de que se enterara de que su gran amiga, ‘Epa Colombia’ se encuentra en la cárcel ‘El buen pastor’, pagando una condena de cinco años de prisión por los daños ocasiones al TransMilenio en el año 2019.

Si bien, desde un principio, Yina Calderón dejó claro que lo más rápido posible visitaría a ‘Epa Colombia’, pues sabe que ella no está bien y necesita a sus seres queridos y amigos para que le den apoyo y le ayuden en medio de este difícil momento. Sin embargo, la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ expuso las conductas que ha tenido la pareja de ‘Epa Colombia’, Karol Samantha, frente a cada uno de sus mensajes:

“Hablo con Karol, pero la comunicación con Karol ha sido un poco compleja. Yo le escribo, Karol, para ir a ver a ‘Epa’, ha sido compleja, no sé si de pronto está muy ocupada. La única manera que tengo para ayudar a ‘Epa’ es estar ahí, irla a visitar y mantenerla vigente con mis redes sociales (…) Con Karol no sé por qué ella no, hasta en WhatsApp me deja en visto (…) Karol ha sido como reacia (…) Yo siento que Karol no sabemos el motivo, pero tiene que ser más objetiva de decir si bueno, hay una cadena, pero en este momento mi mujer está en la cárcel y entre más apoyo tenga, y si yo quiero ir a la cárcel, si yo la quiero ir a visitar con Karol o sin Karol, yo no copio de nada voy a seguir teniendo vigente a ‘Epa Colombia’ en las redes sociales", fueron las declaraciones de Yina Calderón durante una entrevista para ‘Los impresentables’.