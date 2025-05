“¿El gobierno dónde está?”: Yina Calderón se fue en contra de la justicia ante condena de ‘Epa Colombia’

Una de las noticias que más ha impactado a Colombia ha tenido que ver con la condena a Daneidy Barrera Rojas, más conocida como ‘Epa Colombia’, quien actualmente se encuentra en la cárcel ‘El buen pastor’ pagando esta pena, donde sus abogados han buscado todas las acciones posibles para que pueda recobrar su libertad y así pasar tiempo de calidad con su hija, Daphe Samara.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Analizan caso de Epa Colombia y encuentran el error por el que debe pagar la condena en la cárcel

Si bien, han sido varias las figuras que se han referido a este tema, asegurando que es una medida exagerada, ya que el hecho por el que fue inculpada tiene que ver, precisamente, con los daños ocasionados en el año 2019 a TransMilenio. Pero, antes de que esto pudiera ocurrir, ‘Epa Colombia’ se dejó ver muy feliz apoyando a su gran amiga, Yina Calderón, a ingresar a ‘La casa de los famosos’, es decir, que Calderón no tenía idea de lo que había ocurrido.

Sin embargo, su tiempo en el ‘reality’ finalizó luego de que los televidentes no votaran lo suficiente por ella y luego de su respectiva eliminación durante el programa ‘Mañana Express’, Yina confesó que hace pocos minutos se había enterado de la noticia de que ‘Epa Colombia’ ya llevaba algunos meses en la cárcel rompiendo en llanto y por ende, mostrando su dolor frente a este tema complejo tema:

“Yo nunca lloro, pero no. Me acabo de enterar (…) Me parece injusto, hay resto de criminales sueltos, yo no entiendo (…) Me muestran esas imágenes de ella en la cárcel, yo no entiendo de verdad, discúlpenme, pero no puedo (…) No es justo hay criminales en la calle, hay gente que comete muchísimos o sea como la van a meter por algo que ella ya pagó. O sea su empresa, ella no es mala, es una buena persona, muchas veces la esperé en la casa (…) Es la única amiga que tengo en el medio y viene de abajo (…) No me parece justo, ¿el gobierno donde está?, ¿por qué hay vándalos en la calle?, ¿por qué hay violadores en la calle?, ¿por qué hay gente que si comete cosas delicadas? Ella cometió un error, pero no tiene que estar en las condiciones que está, yo no sé qué pasó, yo no entiendo qué pasa con mi amiga Epa".