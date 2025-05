Yina Calderón confesó que le habían enviado delicado video de Mateo ‘Peluche’

Yina Calderón se destacó en ’La Casa de los Famosos Colombia 2′ por su actitud polémica, generando tanto admiración como críticas. Desde su ingreso, mostró una personalidad extrovertida y sin filtros, lo que la convirtió en una de las participantes más comentadas en redes sociales. En el transcurso del programa, Calderón se distanció de la alianza “Chicas Fuego”, expresando su deseo de jugar de manera independiente y pasar del amor al odio con Karina García.

Además, protagonizó confrontaciones con otros participantes como Melissa Gate, Mateo Peluche, Coco y al final su amiga. A lo largo de su participación, Calderón también compartió momentos de vulnerabilidad, revelando sus temores y reflexiones personales en actividades diseñadas para profundizar en la psique de los concursantes. Ahora que regresó a su vida normal, ha confesado que debe someterse a algunas cirugías porque los polímeros le están afectando, además de que se pondrá al día con su amiga, Epa Colombia.

Por otro lado, la influencer siguió con su “Bochinche” fuera de la casa y por medio de un video junto a sus amigos reveló que le habían enviado un video sexual de Mateo ‘Peluche’. Yina afirma en este, que Mateo fue webcamer y que en el video se encuentra con un juguete sexual, el cual se introduce, mientras que los amigos de Yina le preguntan si hay posibilidad de que el participante del reality sea homosexual, a lo que ella responde “ustedes sabrán” entre risas.

Por otro lado, habló de su amiga Yaya Muñoz, señalando que estaba manteniendo a su novio José Rodríguez, esto porque la pareja está viviendo en el apartamento de ella y que cómo era posible que él no la sacará a vivir.

Yina explica la razón por la que obsequió la cadena a Manelyk González

A la influencer le preguntaron sobre por qué tomo esa actitud tan esquiva ante Manelyk González en su vista por el reality, a lo que ella respondió: “Cuando llega Manelyk yo sabía que si la saludaba normal, no iba a pasar nada, yo le peleaba para tener rating, lo hice por el programa, porque el programa suba. Aparte de que yo sabía que de esa manera iba a llamar la atención de los mexicanos, que es el público al que yo quiero llegar.”

Luego explicó que Mane empezó a portarse muy lindo con ella, “volteándole la torta” por lo que sintió que debía agradecerle de alguna manera y que ella le dijo que quería contactar a Epa Colombia para hacer una unión de Keratinas para México, por lo que se acordó de la cadena que le había obsequiado su cercana amiga.

“Yo me acuerdo de la cadena porque yo no uso nada, nada de oro y nada de esto. Entonces yo dije, yo sé que Epa Colombia no se va a poner brava conmigo, porque yo dije”Mane te la regaló, me la dio Epa" expresó Yina, diciendo que esa cadena realmente las iba a unir por fuera, a las tres y que Epa Colombia es una persona muy amplia con el dinero y que esto no le iba a molestar.