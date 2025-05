Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’, confesó por qué ‘Epa Colombia’ causó daños a TransMilenio

Yina Calderón se convirtió en la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’ obteniendo así el menor número de los votos por parte de los televidentes y quedando fuera de los finalistas de este programa de convivencia del Canal RCN.

Tras más tres meses siendo parte del programa de entretenimiento y ser salvada en varias ocasiones por parte del público, Yina Calderón terminó siendo eliminada del ‘reality’ durante la noche del 14 de mayo, noticia que, aunque le causó tristeza, también trajo consigo felicidad al volver estar con su familia y retomando cada uno de sus proyectos.

Sin embargo, una de las declaraciones más esperadas por parte de la exparticipante de ‘La casa de los famosos’ tuvo que ver con su reacción frente a la noticia de que ‘Epa Colombia’ se encontraba en la cárcel, teniendo en cuenta que durante su ingreso ‘Epa’ la apoyó e incluso estaba en libertad siguiendo con su empresa de productos capilares.

En medio del shock, las lágrimas y la tristeza, Yina Calderón aseguró que no entendía la razón por la que su amiga estaba en la cárcel poniendo en duda al gobierno, ya que a pesar del error cometido, ‘Epa Colombia’ estaba transformando su vida y había tenido que atravesar por duros momentos desde su infancia:

“Es la única amiga que tengo en el medio y viene de abajo (…) No me parece justo, ¿el gobierno donde está?, ¿por qué hay vándalos en la calle?, ¿por qué hay violadores en la calle?, ¿por qué hay gente que sí comete cosas delicadas? Ella cometió un error, pero no tiene que estar en las condiciones que está, yo no sé qué pasó, yo no entiendo qué pasa con mi amiga Epa (…) Estoy muy afectada (…) Ella cuando hizo lo del TransMilenio, lo hizo en un acto de ignorancia porque de pronto no ha tenido la educación que han tenido otras personas, pero me asusta que la tenga en las condiciones que yo vi ahora que está.

Ella ha hecho muchas cosas, emplea mucha gente, su empresa le da trabajo a muchísimas personas, no es justo que esté como está (…) Me importa, es mi amiga que está en la cárcel“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón.