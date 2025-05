Televidentes se muestran enojados con RCN por la manera en que le dieron a Yina Calderón la noticia de Epa Colombia

El miércoles 14 de mayo llegó el capítulo 109 de ‘La Casa de los Famosos’ que trajo una nueva eliminación a tan solo tres días de la salida de Karina García, lo cual tomo por sorpresa no solo a la casa, sino en el público. La nueva eliminada fue Yina Calderón, quien obtuvo el porcentaje más bajo de las votaciones y que ahora los participantes no tendrán este dato, así regresaran del cuarto de eliminación de forma aleatoria.

En estos tres días, los famosos que estuvieron en placa fueron Camilo Trujillo, Altafulla, Toxicosteña, La Jesuu (nominada por Karina Garcia) y Yina Calderón. A pesar de que se mantuvo bastante tiempo dentro de la competencia y se salvó de varias placas, pero el público ya había expresado su clara intención de que fuera la próxima en salir.

Un tema que tenía a todos a la expectativa, es que Yina Calderón se enterara de la noticia de que su cercana amiga, Epa Colombia, se encuentra en la cárcel. Durante todo el tiempo que Calderón estuvo en la competencia, mencionó a su incondicional amiga, pero también en ciertos momentos le extraño que ella no le gritara desde afuera o se manifestara de alguna forma para expresarle su apoyo.

¿Cuál fue la reacción de Yina Calderón al enterarse que Epa Colombia está en la cárcel?

Al parecer a Yina le dieron la noticia antes de entrar a entrevista con ‘Buen Día Colombia’, en el programa no dudaron preguntarle sobre el tema, pero Yina mientras expresaba cómo se sentía, se quebró en llanto. “Yo nunca lloro, pero no. Me acabo de enterar (…) Me parece injusto, hay resto de criminales sueltos, yo no entiendo (…)Me muestran esas imágenes de ella en la cárcel, yo no entiendo de verdad, discúlpenme, pero no puedo (…) No es justo hay criminales en la calle, hay gente que comete muchísimos o sea como la van a meter por algo que ella ya pagó."

Los televidentes expresan su disgusto ante RCN

Yina Calderón no es del agrado de muchos, pero esto no impidió para que los televidentes por medio de redes sociales expresaran que fue un acto cruel, que le expusieran de esta manera ante la televisión y que no le permitieran procesar tan lamentable noticia.

"Yina no es de mi agrado, pero psicológicamente lo que le está haciendo RCN es una mierd**! A Karina la trataron súper linda, la trataron de maravilla, no le dijeron nada ABSOLUTAMENTE NADA que la afectara y a Yina la someten a dar una entrevista después de una noticia tan fuerte?“”Puedes llorar? ¿Esta es tu casa? ¿Y la enfocan más? ¿En vez de dar pausa a comerciales? No es de mi agrado Yina, pero tampoco para que le hagan esto cuando vienen de estar encerrados y los cuidan de no darles el celular por estabilidad mental, esto les pareció bueno" son algunos de los comentarios.