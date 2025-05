Yina Calderón dio la razón por la que le obsequió a Manelyk la cadena de su amiga Epa Colombia

Este miércoles 14 de mayo ‘La Casa de los Famosos’ despidió a Yina Calderón, esto después de haber anunciado una nueva eliminación dentro la semana. A pesar de Karina García salió solo hace cuatro días, el Jefe tomo la decisión de que otro famoso debía abandonar la competencia y que ahora no podrán conocer los porcentajes, sino que entraran de nuevo a la casa aleatoriamente.

Con la salida de Yina, todos estaban a la expectativa de ver su reacción ante la noticia de que Epa Colombia se encuentra en la cárcel el Buen Pastor hace varios meses. Hoy finalmente se enteró antes de entrar en ‘Buen Día Colombia’ y cuando le preguntaron en entrevista, rompió en llanto y expresó que le parecía injusto, indicando que su amiga no era una persona mala.

Yina explica la razón por la que obsequió la cadena a Manelyk González

A la influencer le preguntaron sobre por qué tomo esa actitud tan esquiva ante Manelyk González a lo que ella respondió: “Cuando llega Manelyk yo sabía que si la saludaba normal, no iba a pasar nada, yo le peleaba para tener rating, lo hice por el programa, porque el programa suba. Aparte de que yo sabía que de esa manera iba a llamar la atención de los mexicanos, que es el público al que yo quiero llegar.”

Luego explicó que Mane empezó a portarse muy lindo con ella, “volteándole la torta” por lo que sintió que debía agradecerle de alguna manera y que ella le dijo que quería contactar a Epa Colombia para hacer una unión de Keratina para México, por lo que se acordó de la cadena que le había obsequiado su cercana amiga.

“Yo me acuerdo de la cadena porque yo no uso nada, nada de oro y nada de esto. Entonces yo dije, yo sé que Epa Colombia no se va a poner brava conmigo, porque yo dije”Mane te la regaló, me la dio Epa" expresó Yina, diciendo que esa cadena realmente las iba a unir por fuera, a las tres y que Epa Colombia es una persona muy amplia con el dinero y que esto no le iba a molestar.

Los televidentes expresan su disgusto ante RCN

Yina Calderón no es del agrado de muchos, pero esto no impidió para que los televidentes por medio de redes sociales expresaran que fue un acto cruel, que le expusieran de esta manera ante la televisión y que no le permitieran procesar tan lamentable noticia.

“Yina no es de mi agrado, pero psicológicamente lo que le está haciendo RCN es una mierd**! A Karina la trataron súper linda, la trataron de maravilla, no le dijeron nada ABSOLUTAMENTE NADA que la afectara y a Yina la someten a dar una entrevista después de una noticia tan fuerte?“”Puedes llorar? ¿Esta es tu casa? ¿Y la enfocan más? ¿En vez de dar pausa a comerciales? No es de mi agrado Yina, pero tampoco para que le hagan esto cuando vienen de estar encerrados y los cuidan de no darles el celular por estabilidad mental, esto les pareció bueno" son algunos de los comentarios.