Yina Calderón confesó el problema que le impide visitar a ‘Epa Colombia’ y pidió ayuda a Johana Bahamón

Yina Calderón es una figura pública colombiana conocida por su participación en el reality show ‘Protagonistas de Nuestra Tele’ en 2013. Desde entonces, se ha destacado como empresaria, principalmente por su marca de fajas. También ha incursionado en la música, explorando géneros como la guaracha y la cumbia. Recientemente, participó en la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos Colombia’, donde también generó diversas polémicas y fue eliminada.

PUBLICIDAD

Le puede gustar: Yina Calderón, de ‘La casa de los famosos’, confesó por qué ‘Epa Colombia’ causó daños a TransMilenio

Luego de su salida de ‘La casa de los famosos’, Yina ha buscado estar muy activa en sus redes sociales, demostrando así lo feliz que está por regresar a la realidad y cumpliendo con cada uno de sus compromisos. Sin embargo, no todo ha sido alegría, pues deberá someterse a una compleja cirugía para el nuevo retiro de sus biopolímeros, pues desde hace varias semanas padece fuetes dolores que han afectado su calidad de vida.

Pero, en medio de este problema de salud, la exparticipante volvió a aparecer en sus redes sociales para referirse a la situación que afronta ‘Epa Colombia’ y de paso pedir ayuda para así poder visitarla, ya que las listas de visitas no son tan sencillas como en un principio lo imaginó.

“Y otra cosa hablé con Karol Samantha para qué me pusieran en la lista de visitas para ir a visitar a la ‘Epa’ y resulta que para poder meterme en la lista tienen que pasar dos meses, porque cada dos meses se cambia la lista, entonces tiene que entrar unas personas y salir otras. O sea, yo tengo que esperar dos meses para ir a visitar a la ‘Epa’ y yo al menos podría ir a darle ánimos o algo mientras que pasa el tiempo. Entonces yo no sé qué hacer si mis hermanas fueran a la cárcel a ver si puedo tener un permiso especial para que me pongan en la lista de visitas.

Yo no sé quién me puede ayudar, si en la cárcel ‘El buen pastor’ me pueden ayudar o la buena gente, si Johana Bahamón me puede ayudar a que me agreguen a la lista para ir a visitar a mi amiga ‘Epa’ porque yo siento que le debe estar pasando muy mal por allá, la Epa no es una criminal, la ‘Epa’ es buena gente, ella es loquita, pero es buena gente, ella no es mala", fueron las declaraciones expuestas por parte de Yina Calderón.