“Es muy grave”: Yina Calderón se someterá a delicada cirugía tras ser eliminada de ‘La Casa de los Famosos’

La segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’ ya está a pocas semanas de definir el nombre de la celebridad que le heredará corona a Karen Sevillano. Dentro del grupo de eliminados que no podrá disfrutar de este beneficio está Yina Calderón, quien abandonó el set hace pocos días, misma que preocupó a su fandom al revelar que se someterá a una delicada cirugía.

Tras la eliminación de Karina García el pasado domingo 11 de mayo, ya se veía venir que Calderón sería la próxima en decir adiós, debido a que en las votaciones de modelo la influencer se quedó a pocos votos de salir.

Marcelo Cezán, Yina Calderón y Carla Giraldo de 'La casa de los famosos Colombia 2' Foto: RCN

Una vez cruzó la puerta de las instalaciones del canal, fueron muchas de las cosas que se enteró, dentro de ellas el hecho de que su amiga ‘Epa Colombia’ está cumpliendo una condena de más de cinco años en la cárcel El Buen Pastor, algo que le rompió totalmente el corazón y esto se vio reflejado en las declaraciones que realizó en el programa ‘Buen día, Colombia’.

“Yo nunca lloro, pero no. Me acabo de enterar (…) Me parece injusto, hay resto de criminales sueltos, yo no entiendo (…)Me muestran esas imágenes de ella en la cárcel, yo no entiendo de verdad, discúlpenme, pero no puedo (…) No es justo hay criminales en la calle, hay gente que comete muchísimos o sea como la van a meter por algo que ella ya pagó“, expresó la reina de las ‘Putifiestas’.

Pero esto no es lo único que la aqueja, ya que en una historia, publicada en su cuenta de Instagram, Calderón reveló que se someterá a una nueva cirugía debido a que su salud se vio afectada nuevamente por cuestión de las afecciones que le ha generado su intervención de biopolímeros en los glúteos.

“Me encuentro delicada de salud, pero voy a seguir conectada con ustedes porque sé que en cada hogar hay un chismoso. Tengo una bola por los biopolímeros. Yo entro a cirugía mañana o el lunes, mi estado de salud es muy, muy grave”, manifestó Yina.