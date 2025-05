Eva Rey confesó que pudo haber tenido una relación con el actor, Diego Trujillo de ‘Los Reyes’

Eva Rey es una periodista y presentadora española radicada en Colombia desde hace más de 20 años, quien es bastante reconocida en el país. La española inició su carrera en Londres colaborando con el reconocido periodista Yamid Amat. Posteriormente, se trasladó a Madrid y, por invitación de Amat, se estableció en Colombia, donde comenzó a trabajar en el noticiero CM&, cubriendo temas de entretenimiento.

A lo largo de su trayectoria, ha trabajado en diversos medios nacionales, incluyendo NTN 24 y Noticias RCN, teniendo sus propias secciones como “Eva lo sabe” y “Sin evasivas”, enfocadas en política y actualidad. En 2022, dejó RCN para trabajar en su propio proyecto digital: “Desnúdate con Eva”, un pódcast de entrevistas donde ha conversado con más de 100 personalidades de distintas áreas, desde políticos hasta artistas y deportistas.

Rey se caracteriza por su estilo directo y sin filtros, lo que la llevo en 2024 a estrenar su programa de entrevistas “Desnúdate con Eva” en el canal Discovery Home & Health, donde busca mostrar el lado más humano y genuino de las celebridades. Sin embargo, en esta ocasión el rol cambio y ella fue la entrevistada por Franklin Ramos en su pódcast ‘Frankilizate’, donde habló de esos hombres que en algún momento le llamaron la atención.

La posible relación entre Diego Trujillo y Eva Rey

En la entrevista con el estilista y asesor de imagen, la periodista española sin tapujos hizo su confesión, clip que fue compartido en las redes sociales del pódcast. “Con Diego Trujillo, si me hubiese pillado en otro momento o en otro lugar, ahora soy amiga de la novia, pero yo creo que habría podido tener cosas con Trujillo. Me ha pasado con otros chicos, que son exclusivamente guapos, y que yo luego me levante y dije encantada, no sé y qué rico haberlo conocido y voy y tomo un vino. Bueno, si me tomo tres vinos de pronto pasan cosas, pero si no me lo tomo, no pasa nada.”

¿Quién es la novia del actor Diego Trujillo?

Para 2022, el padre del cantante urbano ‘SAI’, había iniciado un amor con la reconocida locutora Lina Arango, unión que no tuvo un final feliz luego de que las partes cortaran el lazo que los mantenía unidos en diciembre de 2023.

Aunque se creía que Trujillo se demoraría en sanar las heridas que le dejó esta ruptura, precisamente en con ‘Desnúdate con Eva’, descartó por completo esta hipótesis, ya que él decidió revelarle a la española Eva Rey, algunos detalles de la mujer con la que está sentimentalmente desde hace algunos meses, fémina que:“Vive en Medellín”, “Tiene más de 40 años”, y “Se dedica a una cosa completamente distinta a la actuación”.