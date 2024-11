‘SAI’, hijo de Diego Trujillo, lo llenó de orgullo con su primer premio cinematográfico; “aguante el arte”

Hace exactamente un año el director paisa Juan Sebastián Quebrada, le dio a conocer al mundo su primer largometraje, ‘El otro hijo’, producción en la que el cineasta llevó a la gran pantalla una experiencia de vida personal, en la que está inmerso el luto familiar tras la muerte de su hermano que partió de este mundo terrenal con solo 15 años de edad. El encargado de darle vida el personaje principal de esta historia es Simón Trujillo, hijo del afamado actor Diego Trujillo, joven que recibió recientemente una estatuilla bastante apetecida en el medio cinematográfico.

‘SAI’ como se ha dado a conocer Simón en la industria musical, es muestra de que la dedicación y el trabajo duro dan sus recompensas, a pesar de que en el camino se ha topado con cientos de miles de ‘haters’, que no toleran que en sus letras de rap esté inmersa la temática de la calle, ya que para sus detractores Trujillo tuvo una vida de privilegios, que, según ellos, no le permite inmiscuirse en las problemáticas que plasma en canciones como ‘Pegado a la bolsa’.

Diego y Simón Trujillo El hijo del actor incursiona en el mundo de la música

A pesar de estas situaciones que tienen como objetivo opacar su brillo, Simón ha sido más que perseverante y la vida decidió devolverle su esfuerzo de gran manera, haciéndolo meritorio del premio a Mejor Actor de Reparto, en la edición número 12 de los Premios Macondo, cita en la que la película se llevó 6 reconocimientos más, y que tuvo lugar en el Teatro Santander de Bucaramanga; algo que el menor de los Trujillo Rentería agradeció con las siguientes emotivas palabras:

“Aquí se hace de todo, mi primera película, mi primera nominación y mi primer Premio Macondo. Y no solo eso, nos ganamos siete premios. A la final, yo creo que esto pasó así por el proyecto tan real que hicimos desde un inicio. El mayor aprendizaje fue valorar a las personas que nos aman y aprovechar el tiempo con ellas porque no sabemos cuándo se van a ir. No las creo, que ‘chimba’ de día tan inesperado. (...) A mis ‘cuchos’ por darme bases para estar hoy aquí. Aguante el arte colombiano”.