Ella es la joven hija de Natalia París: se estrenó como cantante

Natalia París es una reconocida modelo, DJ y empresaria colombiana, muy querida por el público por su belleza y carisma. Además de su exitosa carrera en el mundo del espectáculo, Natalia es madre de Mariana Correa, una joven talentosa que sigue los pasos artísticos de su madre. Mariana tiene 23 años y ha demostrado tener un gran talento musical y está comenzando a hacerse un nombre en la industria, lanzando sus propias canciones y participando en diversos proyectos artísticos. La relación entre Natalia y Mariana es muy cercana y ambas se apoyan mutuamente en sus carreras. En recientes entrevistas, ambas han salido juntas contando a detalle cómo vivían día a día juntas en el mundo del espectáculo.

Hace dos días, Mariana lanzó su primer proyecto musical que anunció por medio de sus redes: “Estoy muy feliz de anunciar mi primer lanzamiento como artista ‘Mi Persona Favorita’, Quiero dar un agradecimiento especial a todo el equipo que hizo posible la creación de este sueño y a todas las personas que me apoyan. Esta canción nació en un momento muy importante de mi vida, cuando descubrí algo esencial: yo misma soy mi persona favorita. Espero que esta canción también les inspire a cada uno de ustedes a encontrar que son sus propias personas favoritas.” Por otro lado, la modelo paisa estuvo por el programa radial Impresentables y habló sobre su hija.

Natalia mencionó que le encantaba que su hija usara ropa, pero que ya no, por lo que Mariana dejaba su ropa en la casa de su novio y han peleado por esa razón. También en una entrevista con Eva Rey, Mariana señaló que su mamá siempre ha sido independiente y que le parece que está mal depender de un hombre, mientras que Natalia dijo que no le gustaban las citas donde se pagaban 50/50, pues ella no tiene problema en invitar y pagar la cuenta completa a alguien.