Michel Brown confesó que evita ver las escenas sexo de su esposa, Margarita Muñoz

Michel Brown es un actor argentino con una destacada trayectoria en la televisión latinoamericana y española. Se dio a conocer internacionalmente por su papel de Franco Reyes en la exitosa telenovela colombiana “Pasión de Gavilanes”. Desde entonces, ha participado en numerosas producciones televisivas de diversos géneros, consolidándose como un actor versátil y carismático. Su talento y presencia en pantalla lo han convertido en una figura reconocida y querida por el público hispanohablante.

En cuanto a su vida personal, Michel Brown está casado desde 2013 con la actriz colombiana Margarita Muñoz. La ceremonia fue celebrada en Cartagena y desde entonces han formado una sólida y admirada relación en el mundo del entretenimiento. Además de que ambos compartieron set en la exitosa serie de Netflix ‘Pálpito’ que fue protagonizada por Michel Brown, Ana Lucía Domínguez y Sebastián Martínez.

Michel Brown evita ver las escenas de sexo que interpreta su esposa, Margarita Muñoz

El actor estuvo hace unos días en entrevista con Eva Rey, que se caracteriza por hacerles preguntas sin filtros a sus invitados, por lo que le cuestionó sobre si ve las escenas íntimas que ha tenido su esposa, Margarita Muñoz, en pantalla. Brown confesó que las de él las suele ver, pero que evita ver las de Margara y contó una anécdota específica que lo hizo “sentir extraño”.

“Marga hizo una serie para HBO, la hizo con un amigo mío y tenía unas escenas muy cañeras, echándose un polvo en el baño y no hablamos de que ese día tenía la escena. Ella cumplía años y yo decidí llevarle un pastel y era en un hotel, vengo yo caminando con el pastel y empiezo a escuchar un sonido que se me hacía conocido y era Marga teniendo sexo, pero no conmigo, sino con un amigo mío (...) yo me quería matar y la escuché en esa situación por lo que no quise ni ver la escena” expreso el actor.

Añadiendo que fue una situación completamente extraña para él, pero que no le agradó y que a pesar de que sabe que es el oficio de ambos, no le gusta ver estas escenas de Margara.

“Vi en el monitor un pedazo y es rudo, ahí entendí cuando la gente que no trabaja en esto, dice no, pero es difícil de entender y yo decía no, pero no pasa nada, es un oficio. Hasta que la vi en un baño desnuda con mi amigo.”