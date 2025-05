Cara ex de Beéle se la gozó en Guatapé, cantando ‘pegadita’ con otro reconocido reguetonero

Para junio de 2014, las redes sociales se volcaron a un tema en específico, la revelación de unos chats del cantante Beéle, con la creadora de contenido, Isabella Ladera; algo que concluyó en el fin de la relación del intérprete de ‘Morena’ con la madre de sus hijos Camila Rodríguez, conocida como ‘Cara’. Tras esta situación, Rodríguez ha impulsado su carrera en las redes y en medio de esto se le vio gozando con otro reconocido reguetonero.

Todo lo relacionado con esta situación se ha convertido en tema de interés para muchos internautas, y más luego de que Rodríguez concediera una entrevista en el pódcast ‘Un Tal Fredo’, en el que señaló que en el tiempo que vivió con el cantante “sufrió de violencia física y psicológica”; además de que, en este tiempo “presenció un alto consumo de drogas por parte de quien ahora es su expareja”

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Beéle le presentó a Cara, su expareja, al hombre que hoy en día es su mayor confidente

Cara Rodríguez y Beele (Instagram)

Estas declaraciones llevaron a que Brandon De Jesús López Orozco, anunciara que tomó medidas legales y descartó supuestas medidas que había tomado la justicia en este caso: "Camila, la supuesta medida de alejamiento que mencionas, fue anulada por el juzgado el 27 de enero de 2025 por violaciones al debido proceso, así que deja de engañar a la gente. No lo hice público por protección a mis hijos menores de edad, pero estoy cansado de que los uses y me uses. No voy a hablar de mi vida privada y familiar, porque para eso instauré las acciones legales correspondientes“.

En toda este tiempo ‘Cara’ ha estado acompañada de su fiel amigo, Valentino Lazaro, hombre con el que viajó recientemente al Guatapé, Antioquia, para vivir una experiencia de lujo en un embalse, en la que Camila tuvo la oportunidad de cantar a todo pulmón, y bien ‘pegadita’ al reguetonero Reykon.