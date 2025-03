Beéle le presentó a Cara, su expareja, al hombre que hoy en día es su mayor confidente

Una de las polémicas que más ha generado conversación en las últimas semanas es la relación de Beéle y Cara luego de que la exesposa del cantante hablara en el pódcast ‘Un Tal Fredo’ revelando algunas de las situaciones que pasó durante su relación y que fueron bastante señaladas por los seguidores del cantante barranquillero. Otra de las personas involucradas en esta polémica es Valentino.

Valentino es un influencer destacado por el baile y ahora por incentivar a su amiga Cara a crear contenido en sus redes sociales, pero lo que muchos no recuerdan es que Valentino fue uno de los bailarines de Beéle y estuvo durante varios meses en la tarima junto a Cara y el cantante barranquillero.

Aunque su relación se volvió turbulenta luego de su separación de Cara, Valentino agradece estos acercamientos por la amistad tan especial que ha consolidado con Camila.

¿Valentina Taguado y Béele ahora son novios?

Aunque Valentina en varias ocasiones ha aclarado que su relación con el cantante barranquillero Beéle es amistosa, los rumores de esta cena han dado de que hablar, Roberto Cardona y Pipe Florez hablaron sobre esto en el programa y afirmaron: “Yo le pregunté de frente, el toro hay que cogerlo por los cuernos. Valentina responde ‘no estábamos comiendo’, no me he visto el pódcast. No apoyo lo que él hizo y ella misma se lo ha dicho, no estoy defendiendo a nadie y solo estoy replicando lo que dice Valentina, no le quitemos el foco a lo que está pasando en este momento”.