¿Valentino Lázaro dejó a Andrea Valdiri plantada en un juzgado? Esto dijo el influencer

Para noviembre de 2024, dos de los creadores de contenido más afamados de Colombia, Andrea Valdiri y Valentino Lázaro, se enfrascaron en un rifirrafe digital en el que incluso hubo amenazas de golpes. Los meses han pasado y ante el anuncio de acciones legales, una de las partes salió a desmentir un rumor que indica que no habría asistido a u juzgado a responder por una presunta demanda.

“El día que te vea te voy a levantar a trompadas ¡Ve lo que te estoy diciendo! Tómalo, como quieras, pero el día que te vea, te voy a levantar a muñeca, para que dejes de hablar de las mujeres”, fueron las palabras con las que Valdiri le declaró la ‘guerra’ a Valentino, influencer que realizó un video de respuesta por el que recibió elogios debido a que para muchos se defendió a la altura ante los ataques homofóbicos de los que fue víctima.

Todo esto desencadenó en el inicio de acciones legales por parte de Valdiri, y así lo anunció su firma de abogados: “La Firma Víctor Mosquera Marín Abogados, en representación de nuestra clienta, Andrea Valdiri, destacada influenciadora y empresaria colombiana, informa a la opinión pública que tomaremos acciones legales en los ámbitos penal y civil contra el Sr. Valentino Lázaro. Esta decisión se fundamenta en la reciente divulgación de comentarios y publicaciones que, además de ser difamatorias e injuriosas”.

Aunque el proceso fue anunciado, acorde a un video de Valentino, él nunca ha recibido siquiera una notificación para responder ante las autoridades e hizo un llamado a quien corresponda, para que le informen cualquier tipo de avance para poder así establecerle un abogado al asunto.

“Suponiendo que lo dicen por mí porque muchos lo especulan, quiero que sepan que yo no he estado citado en ningún juzgado ni en ninguna Fiscalía, así que no tengo conocimiento de lo que hace referencia ella. Aprovecho para decir que justamente estoy muy al pendiente par que me den información de qué autoridad tiene esa denuncia, para yo poder designar un abogado y así enterarme de la cuestión. Hasta el día de hoy no tengo ni una llamada, ni un mensaje, ni un correo, ni un WhatsApp, ni un documento en físico de alguna acción que ella hubiera interpuesto”, manifestó Lázaro.