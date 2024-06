“He sido muy inmaduro”: Beéle aceptó su infidelidad con Isabella Sierra y reveló detalles de su divorcio

El emoticón de un nutria, un viaje a Nueva York y un Airbnb en vez de un hotel, fueron algunas de las cosas que se vieron en los chats que reveló Camila Rodríguez, ahora expareja de Beéle y madre de sus dos hijos, con los cuales hizo pública la relación extramatrimonial del barranquillero con la creadora de contenido venezolana Isabella Ladera. Recientemente, el intérprete de ‘Morena’ dio a conocer cómo están afrontando el proceso de separación.

En entrevista con el programa ‘Impresentables’ de la cadena radial ‘Los 40 Principales’, Brandon de Jesús López Orozco, nombre de pila del cantante, asumió con carácter el error que cometió, siendo consciente del daño que cometió a la mujer que ama, pero también fue conciso en asegurar que le dará todo el apoyo a Rodríguez luego de que ‘partan cobijas’

“Si he sido infiel, creo que soy humano y hay ocasiones en las que hay que aceptar errores. (...) Hay muchas cosas de las cuales me arrepiento, he sido muy inmaduro en muchas ocasiones, tomé una carrera grandísima desde los 16 años, creo que he tomado suficiente tiempo de así como tomar buenas decisiones, también equivocarme y seguir para adelante”, expresó el hombre de 21 años de edad.

“Después de lo que pasó ya se volvió una situación en la que es la hora y todavía no he hablado con ella, pero se está manejando de la forma más sana posible. Hay una comunicación de respaldo y estamos entendiendo la separación de la mejor forma y de la forma más tranquila posible. (...) Yo a la final no voy a dejar de responder con mis hijos. (...) No voy a dejar la mamá en la calle”, añadió. Cabe acotar que sus palabras descartan las teorías web que afirmaban que todo se trataba de una estrategia digital.