‘Yo Me Llamo Martín Elías’, se desahogó y le contestó a quienes le dicen “berrinchudo”

La décima temporada de ‘Yo Me Llamo’ volvió a retomar las eliminaciones tras el fin de la etama ‘Mini’, ganada por ‘José Feliciano’. Justamente el imitador que le hacía honor a la vida del fallecido cantante vallenato, Martín Elías, fue eliminado en la noche del pasado miércoles 14 de mayo; el concursante aprovechó una entrevista para revelar las verdaderas razones que llevaron a su salida y de paso mandar una que otra ‘pulla’.

“Cuando las cosas no son para uno, ni aunque te pongas, llegan”, reza el viejo y conocido refrán, que le aplica a la perfección a la presentación del doble del hijo de Diomedes Díaz; ya que en el capítulo 82 no logro convencer a Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz.

El participante escogió el tema ‘El Látigo’, para la gala de eliminación en la que también estaban sentenciados ‘Dean Martin’, ‘Paquita la del barrio’, ‘Óscar Agudelo’, ‘Pipe Peláez’ y ‘Vicente Fernández; pero todo le salió mal, ya que se le olvidó la letra, no coordinó con la banda y se derrumbó en tristeza en el escenario del Templo de la Imitación.

Martín Elías era explosivo y sabía cuando explotar la energía y cuando retenerla, no la tiraba en el primer coro. No cuidaste la imitación, no tuviste control técnico, porque, sino que nunca vas a sacar una buena presentación. No puedes salir al escenario así, solo te faltó llorar“ fue la dura retroalimentación de la ‘Diva de Colombia.

Tras lo sucedido, este doble concedió una entrevista en Día a Día, en la que expresó su sentir, habló de la etapa ‘Mini’, y le mandó un mensaje a quienes no lo bajan de “llorón”:

“No es dar el paso si no dejar la huella y bien dejada. Para mí el mejor momento de ‘Yo me llamo’ fue la segunda audición en la que canté ‘Látigo’, fue increíble, revolucioné las redes sociales. (...) Venía un poco mal de salud, pero no lo iba a decir frente a las cámaras porque no hay excusa, quedé bastante frustrado porque siento que pude dar más de mí. (...) A los que me dicen que hago berrinche, le digo que lo hago porque soy una persona que expresa sus sentimientos y no me da miedo hacerlo delante de un público”, manifestó.