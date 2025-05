‘Martín Elías’ fue eliminado de ‘Yo Me Llamo’ a pesar de que Amparo fue ‘madre’ y cambió las reglas

La décima temporada de ‘Yo me llamo’ de Caracol Televisión, definió el nombre de su más reciente eliminado en la noche de este miércoles 14 de mayo, una decisión que resultó difícil de tomar para Amparo Grisales, César Escuela y Rey Ruiz.

PUBLICIDAD

El escenario del Templo de la Imitación volvió a abrir nuevamente sus puertas en el capítulo 82, episodio en el que 6 competidores tenían que hacer su mayor esfuerzo para mantenerse en competencia y así continuar con el sueño de heredar la corona que aún ostenta el doble de ‘Carín León’, Juan Carlos Parra, ganador de la última entrega, la cual lo hizo meritorio de $500 millones de pesos.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> La ‘Fariana’ de ‘Yo Me Llamo’ terminó de cantarle sus verdades a Amparo Grisales lejos de Caracol

Los primeros en aparecerse frente a los calificadores fueron ‘Pipe Peláez’ y ‘Vicente Fernández’, quienes le dejaron la vara alta a los otros cuatro competidores que luchaban por su puesto; uno de ellos ‘Martín Elías’, quien recibió ‘palo’ por parte de ‘Amparito’.

“Martín Elías era explosivo y sabía cuando explotar la energía y cuando retenerla, no la tiraba en el primer coro. No cuidaste la imitación, no tuviste control técnico, porque, sino que nunca vas a sacar una buena presentación. No puedes salir al escenario así, solo te faltó llorar“, fue parte de la retroalimentación de Grisales, misma que también le guardó lo suyo a ‘Óscar Agudelo’ por su bajo desempeño.

Los últimos en pasar al ‘paredón’ fueron ‘Dean Martin’, y ‘Paquita la del barrio’. El primero recibió flores por el gran esfuerzo que ha realizado para expresarse en italiano; y la segunda, por volver a disfrutarse sus presentaciones, como lo hacía en un inicio.

Finalmente, y antes de que llegaran las 9:30 p.m, ‘Óscar’ y ‘Martín’ se la lucharon para salvar su pellejo, luego de que Amparo tomara la decisión de que salvaría a los otros 4, pero lamentablemente para ‘Martín Elías’, ‘Búfalo’ le dijo que tenía que salir.