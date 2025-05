Pipe Peláez de ‘Yo Me Llamo’ se le arrodilló a Escola tras usar una grosería en su presentación

Yo Me Llamo Pipe Peláez

Tras el fin de la etapa ‘Mini’, la décima temporada de ‘Yo Me Llamo’ continúo con los grandes y en la noche de este miércoles 14 de mayo definiría el nombre del doble que debería abandonar la competencia. Uno de los sentenciados fue ‘Pipe Peláez’, quien dejó atónitos a muchos con su desempeño.

Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruiz, iniciaron el capítulo 82 del programa con una consigna clara, que iban a ser más exigentes de aquí en adelante. Tras estas declaraciones se apareció la imagen del émulo del intérprete de ‘Vivo pensando en ti’, en el escenario del Templo de la Imitación.

‘Voy a beber’, fue el tema seleccionado por este concursante, mismo que al inicio de su interpretación no estaba convenciendo ni a la audiencia ni a Melina Ramírez y Laura Acuña; aunque para sorpresa de todos si logró convencer por completo a los calificadores, quienes los llenaron de elogios.

“Es una canción que aunque trae nostalgia y tristeza, es motivacional, el artista se siente dolido y se tira para adelante, la cantaste chévere me encantó”, expresó Ruíz, quien inmediatamente fue complementado por ‘Amparito’: “Pipe no cae en la dramatización de las historias, pero sí construye emociones y eso me gustó mucho”.

“Arrancaste suave, matizado y sentido hasta llegar al final, eso fue lo que me gusto, fue la declaración completa”, fue la retroalimentación de Escola, jurado argentino que quedó sorprendido luego de que el doble le pidiera perdón por haber utilizado la expresión ‘No joda’, pensando que había ofendido a César.

“Hay que meterle el corazón y el alma. Loe estaba perdiendo por tantas emociones, pero volvimos a encontrar el camino. El corazón siempre va primero”, argumentó el participante, tras haber emocionado a los televidentes.