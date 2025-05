¿Lo está acosando?, televidentes indican que Emiro no respeta los límites, ni los espacios de Camilo

‘La Casa de los Famosos’ está entrando en su recta final, pues ya son pocos los famosos que quedan dentro del reality. Ayer salió Yina Calderón al obtener el porcentaje más bajo de la votación, al igual que Karina García el día domingo, así estos días se sentirá que la competencia marcha más rápido, aunque desde el principio se ha esperado que gane Melissa Gate y Emiro Navarro.

Emiro ha generado odio y amor con su participación, el joven creador es el más joven de la casa, pues con tan solo 22 años ha logrado consolidar más de un millón de seguidores a través de sus redes sociales y ahora participar en la casa más polémica de Colombia, donde lo ven hasta el momento como uno de los favoritos y como el posible ganador. Además de que ha sido el único famoso que durante 4 meses de convivencia, no ha llegado a la placa de eliminación.

Televidentes indican que Emiro no respeta los límites, ni los espacios de Camilo

En estos momentos, la persona más cercana a Emiro dentro de la casa es Melissa Gate, pero, por otro lado, el joven desde inicios del reality de RCN ha expresado su gusto por Camilo Trujillo, por lo que ha insistido en coquetearle, pero este le ha reiterado que es heterosexual, sin embargo, el creador de contenido ha persistido.

Al principio se rumoraba que Camilo se portaba de forma condescendiente con Emiro para que el fuerte fandom de él le ayudara a seguir en la casa, pero tiempo después, se ha señalado que los acercamientos de Emiro son un poco invasivos. En múltiples ocasiones, se le ha visto abrazándolo, robándole besos en la mejilla y aun expresando su gusto, por lo que algunos televidentes ha descrito esto como incómodo y que no debería hacerlo.

“La verdad Emiro no merece entrar al top 4. Es un acosador con Camilo, tira la piedra y esconde la mano, hace comentarios horribles, se convirtió solo en el perro faldero de Melissa, nunca ha pisado placa ¿? Por qué sigue ahí?“, ”Que cringe me da solo ver eso, el lenguaje corporal de Camilo es muy claro, está súper incómodo, pero no dice nada para que los seguidores que le quedan a ese no le caigan encima", "Y lo peor de lo peor es que si lo rechaza se le viene toda la casa encima, eso es acoso aquí y en la china.