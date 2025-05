Karina García reveló que no puede hablar públicamente de Blessd, ¿hay demanda de por medio?

En el inicio de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, Karina Garcia fue una de las participantes que peor la pasó, debido a problemas que traía de afuera. Uno de ellos fue su relación amorosa con el cantante paisa Blessd, quien a pesar de que es menor con ella, logró enamorarla, así lo contó en repetidas ocasiones.

El romance entre la modelo y Blessd duro un largo tiempo, en el que iban y volvía, de hecho Karina admitió que él la buscaba cuando terminaba su novia ‘La Suprema’. Durante la Semana Santa, Karina confesó que extrañaba al paisa y decir que todavía lo quería, que aunque no está enamorada ya, recuerda todo lo que vivieron juntos, pero García ya evitaba decir el nombre del cantante explícitamente.

Después no volvería a mencionar al intérprete de ‘Mírame’, pues al reality entró Altafulla, que al poco tiempo logró conquistarla, a pesar de que su interés primero había sido por Melissa Gate. Esto también generó que las “supuestas” amigas de Karina, es decir, ‘Las Chicas Fuego’ tomaran la decisión de alejarse y en último momento hacer campaña para que la paisa fuera eliminada.

Finalmente, esto se cumplió en el domingo que pasó, al ser Karina la eliminada; como de costumbre los famosos hacen toda una gira de medios para compartir su experiencia en la casa. Karina pasó por algunos programas de RCN, pero también por radio, una de ellas fue La Mega Barranquilla.

¿Qué dijo Karina García sobre su relación con Blessd?

Durante la entrevista, le contaron a García que en redes se decía que la canción ‘Yogurcito’ de Blessd era para ella, por lo que le dijo que confirmara este rumor. Frente a esto, Karina entre risas dice que no puede hablar de sobre este cantante paisa, pero que es demasiado talentoso e indicó que su canción favorita de él, es ‘Palabras Sobran’ lo que indicaría que quizá esta canción era para ella.

Blessd le pidió a Karina que dejará de hablar de él en ‘La Casa de los Famosos’

En su cuenta de X (antes Twitter) el cantante afirmó hace un tiempo que: “Ya están viendo que no todo lo que alguien dice en un programa es verdad, ya es hora de que me suelte y deje de estar hablando de mí, hasta sueñan conmigo”, esto último haciendo referencia al sueño que Karina tuvo en el reality con él y que le comentó a Yina.

“Hablan de mí todos los días y uno aquí tranquilo, un mundo de fantasías, esa casa, que falta de respeto ya está llegando el momento de tomar cartas en el asunto. Me he callado mucho, como seré de relevante que tienen que hablar de mí para tener interacción, sáquense mi nombre de sus bocas”, finalizó el cantante de ‘Ojos Azules’. Lo que justificaría por qué Karina García no puede hablar públicamente sobre su expareja, Blessd.