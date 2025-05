“Solo le falta llorar”: Amparo le dio ‘látigo’ a Martín Elías de ‘Yo Me Llamo’ por su bajo desempeño

La décima temporada de ‘Yo Me Llamo’, retomó nuevamente su cotidiana trama tras el fin de la etapa Mini ganada por ‘Mini José Feliciano’. El retorno de las presentaciones de los grandes ya va a ‘mil por hora’ y en la noche de este miércoles 14 de mayo ‘Martín Elías’ compitió para defender su estadía, aunque no le fue tan bien que digamos.

Ya son 82 capítulos los que acumula este programa, y la más reciente entrega arrancó con varias cosas positivas, dentro de ellas los elogios de Amparo Grisales, César Escola y Rey Ruíz a los dos participantes que se presentaron de primeras en el escenario del ‘Templo de la Imitación’, ‘Pipe Peláez’ y ‘Vicente Fernández’.

El siguiente en pasar al ‘paredón’ fue el émulo del artista vallenato que partió de este mundo terrenal el 17 de abril de 2017, tras un trágico accidente. En procura de seguirle haciendo honor a la vida y obra de ‘Martín’, su doble se le midió a interpretar el tema ‘El látigo’, interpretación que no le salió tan bien.

Falta de afinación, una puesta en escena llena de energía, pero sin coordinación con la melodía y el hecho de que se le olvidara la letra, fue motivo para que la ‘Diva de Colombia’, le hiciera una dura retroalimentación al concursante.

“Martín Elías era explosivo y sabía cuando explotar la energía y cuando retenerla, no la tiraba en el primer coro. No cuidaste la imitación, no tuviste control técnico, porque, sino que nunca vas a sacar una buena presentación. No puedes salir al escenario así, solo te faltó llorar. Noto que hay algo que no te gusta, estás incómodo, nervioso, estás sufriendo en tus presentaciones, estás rendido desde el comienzo” manifestó la caldense.