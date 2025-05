‘Epa Colombia’ mostró su molestia con Yina Calderón al regalar la cadena de oro que le obsequió, ¿hubo traición?

Daneidy Barrera Rojas, más conocida como Epa Colombia es una de las creadoras de contenido y empresarias más conocidas en Colombia, pues sus inicios se dieron hace más de 5 años haciendo videos para las redes sociales, buscando hacer reír al público y en medio de una de sus apariciones terminó haciéndose viral por la canción ‘Eh, eh, Epa Colombia’. Sin embargo, en medio de seguir dando de que hablar, terminó generando un sinfín de críticas por sus declaraciones y su actuar, lo que también la llevó a tener problemas judiciales, pero a pesar de ello, le abrió las puertas a su negocio de productos capilares, convirtiéndose en ‘La reina de las keratinas’.

La creadora de contenido cuenta con una amplia acogida en redes sociales, lo que también le ha permitido contar con un apoyo bastante presente ahora con su condena de cinco años en la cárcel ‘El Buen Pastor’ en Bogotá. Sin embargo, una de sus grandes amigas como lo es Yina Calderón no tenía idea de este tema y al ser la más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’ la noticia durante el programa ‘Buen día, Colombia’ fue como un balde de agua fría para ella, donde las lágrimas y la tristeza estuvieron presentes.

Asimismo, Yina terminó recibiendo un mensaje por parte de ‘Epa Colombia’ en el que comentó la reconciliación que tuvieron y como la creadora de contenido fue pieza clave para que la empresaria llegara a formar parte de ‘La casa de los famosos’.

Pero, uno de los momentos que más generó controversia tuvo que ver con que Yina Calderón le terminó regalando una cadena de oro a Manelyk, la cual en un primer momento fue un regalo de ‘Epa Colombia’ para Yina, generando así todo tipo de comentarios por parte de los televidentes quienes tenían claro la historia detrás.

En medio del mensaje de ‘Epa Colombia’ una de las preguntas tuvo que ver precisamente con qué pensaba que Yina Calderón le hubiera dado su regalo a Mane, a lo que la creadora de contenido, actualmente privada de la libertad, respondió: “Lo que no me gustó, me decepcionó y me puso muy triste fue que haya regalado la cadena. Yo le quise regalar la cadena, pero no es que haya sido el precio de la cadena, sino porque lo hice con todo mi corazón y con todo mi amor, ella sabrá por qué lo hizo, no sé por qué lo haría, pero eso me dolió muchísimo. Entonces yo dije por qué lo regalaste cuando te lo di con todo mi corazón.

No se lo voy a recalcar, porque cada persona sabe lo que hace, entonces ella sabrá por qué lo hizo, es una persona que va regalando todo, muy bonito que sea desprendida, pero yo sí lo hice con todo mi amor", fueron las declaraciones de ‘Epa Colombia’.