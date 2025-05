‘Epa Colombia’ no se quedó callada y mandó mensaje para Yina Calderón, “uno de los grandes errores”

La más reciente eliminada de ‘La casa de los famosos’ fue Yina Calderón, quien terminó obteniendo el menor porcentaje durante la gala de eliminación frente a ‘La toxi costeña’, dando por finalizado su rol dentro del ‘reality’ del Canal RCN. Sin embargo, la salida de la bogotana ha estado llena de emociones, especialmente luego de que se enteró de la condena de cinco años que paga ‘Epa Colombia’ en la cárcel ‘El buen pastor’.

Si bien, durante el programa ‘Mañana express’ Yina Calderón no logró contener las lágrimas y aseguró que no lograba entender por qué su gran amiga estaba en la cárcel, siendo este un dolor bastante grande para ella debido al cariño que le tiene y siendo un duro golpe, ya que, durante el programa la mencionó en varias ocasiones esperando su apoyo tanto a las afueras del canal como cuando se trató de votaciones.

Luego de poder respirar y asimilar un poco más la noticia, Calderón llegó a formar parte de ‘Buen día, Colombia’, donde el equipo de presentadores le tenía preparada toda una sorpresa, pues se trató del mensaje de ‘Epa Colombia’ desde la cárcel, donde la tristeza por parte de Yina fue evidente.

“Han sido los cuatro meses más difíciles de mi vida, pero todo ha sido un aprendizaje en la vida, en todas las cosas siempre tiene que salir algo, sea bueno o malo y pues nada aquí cumpliendo la condena de 63 meses y 14 días y voy cuatro meses (…) No salgo de la celda, todo el día estoy en la celda, no tener a mi hija ha sido lo más duro (…)

Yo apoyé mucho a Yina para que entrara a ‘La casa de los famosos’ porque todo toca con votos, yo fui una de las personas que más la apoyó para que Yina entrara a ‘La casa de los famosos’ y pues un día antes de que la entraran nos despedimos y al otro yo estaba en la peluquería la CTI me recogió y me llevaron hasta ‘El Buen Pastor’.

Antes peleaba con Yina porque era muy grosera, le gustaba mucho la polémica, ella ya le paró cuando yo estaba embarazada y me dijo como creemos contenido, entonces ya me buscó me invitó a almorzar y me dijo creemos contenido, las dos nos sentábamos y hablábamos de raimundo y todo el mundo (…) Yina me caía mal, pero era muy grosera se metía con todo, ella es un ser humano maravilloso, pero tiene una personalidad muy fuerte (…)

Aquí en la cárcel, si hay televisión, entonces nosotras en la noche vemos ‘La casa de los famosos’ y muchas apoyan a Yina, me gusta Yina, Yina es de las mías, la vemos y también la apoyamos muchísimo y Yina es muy inteligente, muy estratégica, ella sabe mover las personas (…) La ha embarrado porque ha sido muy grosera y creo que ha sido uno de los grandes errores que ha tenido en el programa, incentivar mucho al bullying, es algo muy fuerte, entonces eso me parece fuerte (…)